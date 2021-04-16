美國疫苗接種率持續上升 灣區更多人搭飛機外遊

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聯邦疾控中心（CDC）表示，至今為全國接種了兩億劑新型肺炎疫苗，即是近四成人口接種了至少一劑疫苗，上星期平均接種了300萬劑，隨疫苗接種率上升，灣區多了人搭飛機外遊。

有旅客表示，已經完全接種疫苗，準備飛去見家人，家人都已經完全接種好，為安全起見，她都說不介意繼續戴口罩。

奧克蘭（屋崙）國際機場今年1月有27萬名旅客，2月時升至30.5萬，不過跟去年同期比仍然很低，今年1月旅客數目少過去年約七成。

旅客都表示，接種疫苗後對外遊比較放心，在機場外面和裡面安檢處都見到大批旅客，有旅客都說，雖然在機場每人都盡量保持社交距離，但上到機都會很擠。

舊金山國際機場旅客人數過去幾個月都有上升，3月錄得50幾萬人，並預料會繼續上升，因為CDC都放寬了旅遊限制，完成疫苗接種的旅客，不須再自我隔離。

舊金山公共衛生局局長Grant Colfax都表示，會跟隨CDC的指引放寬限聚令，完成接種疫苗後兩星期的居民，即使是不同住戶，都可以在室內進行小型聚會，不用戴口罩或保持社交距離。

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