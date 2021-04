美國疫苗接種率持續上升 灣區更多人搭飛機外遊

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)表示,至今為全國接種了兩億劑新型肺炎疫苗,即是近四成人口接種了至少一劑疫苗,上星期平均接種了300萬劑,隨疫苗接種率上升,灣區多了人搭飛機外遊。

有旅客表示,已經完全接種疫苗,準備飛去見家人,家人都已經完全接種好,為安全起見,她都說不介意繼續戴口罩。

奧克蘭(屋崙)國際機場今年1月有27萬名旅客,2月時升至30.5萬,不過跟去年同期比仍然很低,今年1月旅客數目少過去年約七成。

旅客都表示,接種疫苗後對外遊比較放心,在機場外面和裡面安檢處都見到大批旅客,有旅客都說,雖然在機場每人都盡量保持社交距離,但上到機都會很擠。

舊金山國際機場旅客人數過去幾個月都有上升,3月錄得50幾萬人,並預料會繼續上升,因為CDC都放寬了旅遊限制,完成疫苗接種的旅客,不須再自我隔離。

舊金山公共衛生局局長Grant Colfax都表示,會跟隨CDC的指引放寬限聚令,完成接種疫苗後兩星期的居民,即使是不同住戶,都可以在室內進行小型聚會,不用戴口罩或保持社交距離。

