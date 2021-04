【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)府周六會在市政廣場舉行名為「團結運動」的集會,目的是聯合市內各個族裔社區一起對抗仇恨、偏見和暴力。

市府多個部門聯合市內眾多非牟利機構舉行的「團結運動」集會,星期六中午12時至下午2時,在舊金山市政廣場舉行,到時會有為家庭、成年人以及青少年而設的活動,大會還會派發贈品,裡面有兒童故事書、亞洲藝術博物館的家庭入場券、

有關精神健康和人身安全,以及不同社區機構的資訊。

另外,周六同一時間中午12點,在中半島Millbrae市政府外面會舉行「亞裔團結」的遊行和集會,多位州府以及地方民選官員,包括副州長Eleni Kounalakis,都會出席講到如何加強保護亞太裔社區,以及提出立法行動,對抗針對亞太裔的暴力行為。

