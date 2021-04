內華達州6月1日前所有商業可全面重開（視頻）

【KTSF】

內華達州州長宣布將在6月1日前容許州內所有商業全面重開,已經有餐館業者表示期待這一天的到來。

這家位於拉斯維加斯的餐館,過去幾個月靠著穩定的顧客群維持著生意,不過店主表示,已經迫不及待看到接待人數能恢復到100%容量。

Al Solito Posto餐廳老闆Carlo Cannuscio說:「我們從未有過這樣的經驗,對我們大家都感到興奮。」

這家餐廳今年1月才開張,在疫情之下,再有防疫措施的前提下開門營業,因此當內華達州州長Steve Sisolak宣布,計畫讓內華達州的商業於6月1日前全面重開至100%的容量,讓店主大大鬆了一口氣。

Cannuscio說:「希望能讓一切都順利運作,我們還是必須非常謹慎,我們有很大的責任,做好衛生、距離和口罩等,所有的防疫工作,因此太急於開放不見得對,所以挑戰就是要控制住興奮。」

再來看看其他的商家怎麼說,這家咖啡店店主表示,他們店裡的咖啡,有很多都是受到顧客啟發所研製的,恢復100%運作,終於可以恢復他們原本的特色。

Grouchy John’s Coffee老闆之一J.J. Wylie說:「我們並不是買了就走的地方,雖然我們做得到,但我們希望你進來悠閒享受,我們在疫情之前客人都滿座,然後當政策改變時,我們也能達到容量上限。」

業者說,他已經很渴望在內華達州開放之後,趕快把桌椅重新設置起來,不過在疫情之下,他表示能理解設置容納人數限制,畢竟顧客和員工的安全第一,現在則期待全面恢復後生意可以更好。

