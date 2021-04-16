波士頓馬拉松爆炸案8周年紀念日

【KTSF 韓千繪報導】

4月15日是2013年波士頓馬拉松爆炸案8週年紀念日，爆炸導致3人死亡，至少有183人受傷，4月15日這個日子，現在被稱作”One Boston Day”。

8年前的4月15日，波士頓舉行第117屆波士頓馬拉松大賽，下午2時50分突然發生兩起爆炸，兩枚IED土製炸彈分別於終點線附近觀眾區及一家體育用品店先後引爆，兩起爆炸相互間隔了12秒，後於3時55分再次發生第三次爆炸，爆炸案造成3人死亡，183人受傷，當中17人情況一度危急，其中有多達30人因爆炸而必須在現場緊急醫療站或醫院截肢。

根據攝影機錄像和目擊者的指認，警方宣布嫌疑犯為沙尼耶夫兄弟，26歲的哥哥在跟警方的槍戰中死亡，而當時19歲弟弟目前還在關押，近幾年關於是否該判死刑還是終身監禁也曾引發討論。

由於疫情關係，波士頓並沒有舉行大型的紀念活動，麻省州長和波士頓市長到場敬獻花圈並默哀。

在爆炸發生的時間北美東部時間下午2點50分，Old South Church敲響了沉重的鐘聲，以紀念失去的生命，破碎的家庭，和對於人們心靈造成的永久創傷。

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