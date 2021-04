波士頓馬拉松爆炸案8周年紀念日

【KTSF 韓千繪報導】

4月15日是2013年波士頓馬拉松爆炸案8週年紀念日,爆炸導致3人死亡,至少有183人受傷,4月15日這個日子,現在被稱作”One Boston Day”。

8年前的4月15日,波士頓舉行第117屆波士頓馬拉松大賽,下午2時50分突然發生兩起爆炸,兩枚IED土製炸彈分別於終點線附近觀眾區及一家體育用品店先後引爆,兩起爆炸相互間隔了12秒,後於3時55分再次發生第三次爆炸,爆炸案造成3人死亡,183人受傷,當中17人情況一度危急,其中有多達30人因爆炸而必須在現場緊急醫療站或醫院截肢。

根據攝影機錄像和目擊者的指認,警方宣布嫌疑犯為沙尼耶夫兄弟,26歲的哥哥在跟警方的槍戰中死亡,而當時19歲弟弟目前還在關押,近幾年關於是否該判死刑還是終身監禁也曾引發討論。

由於疫情關係,波士頓並沒有舉行大型的紀念活動,麻省州長和波士頓市長到場敬獻花圈並默哀。

在爆炸發生的時間北美東部時間下午2點50分,Old South Church敲響了沉重的鐘聲,以紀念失去的生命,破碎的家庭,和對於人們心靈造成的永久創傷。

