加拿大安大略省疫情嚴重 居家令延長6周

近期加拿大人口最多的安大略省,每日平均有5千人確診,當地衛生官員表示,醫療系統正面臨很大壓力,當地政府宣布延長居家令至少6個星期,並收緊防疫措施,包括限制戶外家庭聚會,關閉公園遊樂場等,警方更可以查問街上的人為何外出,並可以票控違反規定的人。

加拿大總理杜魯多表示,安省首府多倫多的疫情尤其嚴重,需要深切治療的患者創新高,他警告加拿大第三波新型肺炎疫情將很嚴重,原因同變種病毒有關。

杜魯多說:「這是嚴重,很嚴重,在安大略和國內一些地方,可能會變得更嚴重,在國內其他地方,這一波疫情和之前的不同,因為變種病毒傳染性更高,也會病得更重,意味著我們以前做的事,現在也同樣可以保護我們。」

雖然新型肺炎疫苗的運送和分發方面仍然出現問題,但杜魯多表示,新一批數以百萬計的疫苗將運抵加拿大,Pfizer正增加疫苗供應,承諾將供應多800萬劑疫苗給加拿大,不過另一間疫苗供應商Moderna則表示,這個月的疫苗供應只有65萬劑,少過之前承諾的120萬劑。

