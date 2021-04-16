加拿大安大略省疫情嚴重 居家令延長6周

【KTSF】

近期加拿大人口最多的安大略省，每日平均有5千人確診，當地衛生官員表示，醫療系統正面臨很大壓力，當地政府宣布延長居家令至少6個星期，並收緊防疫措施，包括限制戶外家庭聚會，關閉公園遊樂場等，警方更可以查問街上的人為何外出，並可以票控違反規定的人。

加拿大總理杜魯多表示，安省首府多倫多的疫情尤其嚴重，需要深切治療的患者創新高，他警告加拿大第三波新型肺炎疫情將很嚴重，原因同變種病毒有關。

杜魯多說：「這是嚴重，很嚴重，在安大略和國內一些地方，可能會變得更嚴重，在國內其他地方，這一波疫情和之前的不同，因為變種病毒傳染性更高，也會病得更重，意味著我們以前做的事，現在也同樣可以保護我們。」

雖然新型肺炎疫苗的運送和分發方面仍然出現問題，但杜魯多表示，新一批數以百萬計的疫苗將運抵加拿大，Pfizer正增加疫苗供應，承諾將供應多800萬劑疫苗給加拿大，不過另一間疫苗供應商Moderna則表示，這個月的疫苗供應只有65萬劑，少過之前承諾的120萬劑。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。