SpaceX贏得NASA近30億元合約 2024年載人登月

【KTSF 嚴劍蓉報導】

航天企業SpaceX贏得太空總署(NASA)近30億元合約,將於2024年載人登陸月球。

太空總署周五公布,決定採用SpaceX研發的Starship太空船,來運載兩名美國太空人登陸月球,當中至少一名太空人將會締造歷史,成為首位登月的女性。

名為Artemis阿提米斯的重返月球計劃,另一個目標是將首位有色人種送上月球。

太空總署表示,將會使自身的火箭,將Orion太空船上4名太空人送上月球軌道,展開多日的旅程,屆時其中兩名太空人會轉移至SpaceX的太空船,完成最後的登月任務,並在月球上探索約一週。

兩名太空人之後會再搭乘SpaceX的太空船重回月球軌道,並返回Orion太空船,與其餘兩名太空人會合後返回地球。

NASA表示,Starship太空船上有一個寬敞的太空艙和兩個氣閘艙,可供兩名太空人在月球上漫步。

SpaceX航天公司由Elon Musk創辦,至今Starship火箭原型的所有試飛測試都失敗,雖然成功發射,但不是著陸時爆炸,就是著陸後短時間內爆炸。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。