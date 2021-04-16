SpaceX贏得NASA近30億元合約 2024年載人登月

【KTSF 嚴劍蓉報導】

航天企業SpaceX贏得太空總署（NASA）近30億元合約，將於2024年載人登陸月球。

太空總署周五公布，決定採用SpaceX研發的Starship太空船，來運載兩名美國太空人登陸月球，當中至少一名太空人將會締造歷史，成為首位登月的女性。

名為Artemis阿提米斯的重返月球計劃，另一個目標是將首位有色人種送上月球。

太空總署表示，將會使自身的火箭，將Orion太空船上4名太空人送上月球軌道，展開多日的旅程，屆時其中兩名太空人會轉移至SpaceX的太空船，完成最後的登月任務，並在月球上探索約一週。

兩名太空人之後會再搭乘SpaceX的太空船重回月球軌道，並返回Orion太空船，與其餘兩名太空人會合後返回地球。

NASA表示，Starship太空船上有一個寬敞的太空艙和兩個氣閘艙，可供兩名太空人在月球上漫步。

SpaceX航天公司由Elon Musk創辦，至今Starship火箭原型的所有試飛測試都失敗，雖然成功發射，但不是著陸時爆炸，就是著陸後短時間內爆炸。

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