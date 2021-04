日本首相菅義偉訪白宮與拜登會面

【KTSF 張麗月報導】

日本首相菅義偉周五到訪白宮與總統拜登會面,也是拜登上台以來接見的第一位外國元首,凸顯出面對中國的挑戰,與亞太地區局勢演變,美日兩國聯盟至為重要。

拜登在會後表示,美日兩國聯盟的重要。

拜登說:「我們合作以迎接中國的挑戰,以及東海、南海、北韓等議題,以確保印太地區未來的自由開放,日本和美國是該地區兩大民主實體。」

日本首相菅義偉表示,他與拜登總統會面時,曾經認真談及中國在印太地區和全球和平繁榮方面的影響力,他指出,美日聯盟是維持印太地區與全球和平穩定的基礎,他又說,美日兩國反對任何使用武力去改變東海和南海現狀的企圖和威嚇,與此同時,美日兩國也與地區其他國家組織合作。

菅義偉說:「我們也討論自由開放的印太地區,我們同意聯盟之際,也將與地區其他國家合作,包括東盟組織、澳洲和印度。」

拜登政府就認為,美國對中國和印太地區的政策,是現時美國面對的首要挑戰,因此拜登政府較早時宣佈從阿富汗撤軍,然後聚焦於東亞地區事務。

日本首相菅義偉又說,日本正全力準備7月在東京舉行夏季奧運會,也得到拜登總統的支持。

