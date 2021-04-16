日本首相菅義偉訪白宮與拜登會面

【KTSF 張麗月報導】

日本首相菅義偉周五到訪白宮與總統拜登會面，也是拜登上台以來接見的第一位外國元首，凸顯出面對中國的挑戰，與亞太地區局勢演變，美日兩國聯盟至為重要。

拜登在會後表示，美日兩國聯盟的重要。

拜登說：「我們合作以迎接中國的挑戰，以及東海、南海、北韓等議題，以確保印太地區未來的自由開放，日本和美國是該地區兩大民主實體。」

日本首相菅義偉表示，他與拜登總統會面時，曾經認真談及中國在印太地區和全球和平繁榮方面的影響力，他指出，美日聯盟是維持印太地區與全球和平穩定的基礎，他又說，美日兩國反對任何使用武力去改變東海和南海現狀的企圖和威嚇，與此同時，美日兩國也與地區其他國家組織合作。

菅義偉說：「我們也討論自由開放的印太地區，我們同意聯盟之際，也將與地區其他國家合作，包括東盟組織、澳洲和印度。」

拜登政府就認為，美國對中國和印太地區的政策，是現時美國面對的首要挑戰，因此拜登政府較早時宣佈從阿富汗撤軍，然後聚焦於東亞地區事務。

日本首相菅義偉又說，日本正全力準備7月在東京舉行夏季奧運會，也得到拜登總統的支持。

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