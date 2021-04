明州警暴槍擊案涉嫌開槍女警被控二級殺人罪（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州上週末發生的警暴槍擊案,涉嫌開槍最終導致一名非洲裔男子死亡的女警,她周三被控二級殺人罪。

在明州Brooklyn Center市近郊公路上,多名警察截查交通違規的20歲黑人男子Daunte Wright期間,涉嫌開槍射擊Wright的48歲女警Kimberly Potter,她周三早上被捕,面對二級殺人罪起訴,這項控罪並非蓄意謀殺,在明州,這項控罪就是假定一個人疏忽,對他人構成不合理風險,導致對方死亡或身體嚴重受傷。

如果控罪成立,被告將要面對最高十年監禁,以及罰款最高兩萬元。

案發後,當時的市警察局長表示,被告女警誤以為是電擊槍,但結果搞錯了,開了真槍,不過明州刑事調查局不接受這個講法,斷定這宗是兇殺案,因此將這名女警拘捕檢控,這名市警察局長也已辭職。

與此同時,案發後,Brooklyn Center市周圍地區,特別是警局附近每晚都有暴力示威,有些店舖更被搶掠和破壞,有人向警察掟水樽和硬物,警察就用胡椒噴霧和閃光彈還擊,至今有超過60人被捕。

