明州警暴槍擊案涉嫌開槍女警被控二級殺人罪（視頻）



【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州上週末發生的警暴槍擊案，涉嫌開槍最終導致一名非洲裔男子死亡的女警，她周三被控二級殺人罪。

在明州Brooklyn Center市近郊公路上，多名警察截查交通違規的20歲黑人男子Daunte Wright期間，涉嫌開槍射擊Wright的48歲女警Kimberly Potter，她周三早上被捕，面對二級殺人罪起訴，這項控罪並非蓄意謀殺，在明州，這項控罪就是假定一個人疏忽，對他人構成不合理風險，導致對方死亡或身體嚴重受傷。

如果控罪成立，被告將要面對最高十年監禁，以及罰款最高兩萬元。

案發後，當時的市警察局長表示，被告女警誤以為是電擊槍，但結果搞錯了，開了真槍，不過明州刑事調查局不接受這個講法，斷定這宗是兇殺案，因此將這名女警拘捕檢控，這名市警察局長也已辭職。

與此同時，案發後，Brooklyn Center市周圍地區，特別是警局附近每晚都有暴力示威，有些店舖更被搶掠和破壞，有人向警察掟水樽和硬物，警察就用胡椒噴霧和閃光彈還擊，至今有超過60人被捕。

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