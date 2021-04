【KTSF】

奧克蘭港口進出口貨櫃容量3月份創下建港94年來單月紀錄。

奧克蘭港口在3月進口97,538個20英尺貨櫃箱,出口94,169個20英尺貨櫃箱,這兩個總數都創下港口的單月記錄。

與此同時,3月份進口量較去年同期增長了45%,去年3月是奧克蘭港口,感受到疫情最初影響的時候,出口則比同期增長12%。

港口表示,大部分都是與亞洲貨物往來,而且進出口商都在搶空貨櫃,而這種繁忙的景象短時間內不會停歇。

奧克蘭港口的貨運量反映全球許多港口近一年的貨運量增長,這歸因於疫情期間人們無法外出,於是瘋狂購買海外商品,這種現像被稱為「零售療法」,零售商和製造商都快耗盡的庫存。

