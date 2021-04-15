疫情期間購買旅遊保險要注意甚麼（視頻）



【KTSF】

隨著愈來愈多人完成疫苗的接種，搭機出行的人潮也開始回溫，疫情期間旅行，該不該買旅遊保險？又該注意哪些事項？來看專家怎麼說。

有計畫出遊嗎？專家認為旅遊保險能降低行程取消導致的風險。

商譽局（Better Business Bureau）代表Simone Williams說：「旅遊保險能讓消費者安心。」

商譽局表示，旅遊保險能保障機票被延遲或取消的風險，不過也要注意，並非所有的取消事項都在旅遊保險的理賠範圍，例如健康因素或是天氣太糟，多數不會獲得理賠，保障到的部分則包括行程取消延誤、行李被偷或是遺失、緊急醫療援助，還有租車的理賠等。

Williams說：「要小心閱讀理賠政策用詞，要找出是否能得到理賠，在你生病或是被偷盜時，還有如果是國際旅行是否包含，這是最重要的，尤其如果你的同伴有健康狀況。」

至於保費金額，保險資訊研究所建議，應在你旅程花費的5%至7%，在決定選擇哪家保險公司前，可以上BBB網站，查詢該公司的評價如何，是否有投訴等。

投保前也要了解保險和取消費用的豁免有何不同，例如豁免取消費用，提供一些行程取消的保障，但通常會包括較多限制。

另外，也可以從自己的保險中看看是否包含健康因素的理賠，同時還可以詢問自己的保險公司，是否提供更佳的旅遊保險選擇。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。