疫情期間購買旅遊保險要注意甚麼（視頻）

隨著愈來愈多人完成疫苗的接種,搭機出行的人潮也開始回溫,疫情期間旅行,該不該買旅遊保險?又該注意哪些事項?來看專家怎麼說。

有計畫出遊嗎?專家認為旅遊保險能降低行程取消導致的風險。

商譽局(Better Business Bureau)代表Simone Williams說:「旅遊保險能讓消費者安心。」

商譽局表示,旅遊保險能保障機票被延遲或取消的風險,不過也要注意,並非所有的取消事項都在旅遊保險的理賠範圍,例如健康因素或是天氣太糟,多數不會獲得理賠,保障到的部分則包括行程取消延誤、行李被偷或是遺失、緊急醫療援助,還有租車的理賠等。

Williams說:「要小心閱讀理賠政策用詞,要找出是否能得到理賠,在你生病或是被偷盜時,還有如果是國際旅行是否包含,這是最重要的,尤其如果你的同伴有健康狀況。」

至於保費金額,保險資訊研究所建議,應在你旅程花費的5%至7%,在決定選擇哪家保險公司前,可以上BBB網站,查詢該公司的評價如何,是否有投訴等。

投保前也要了解保險和取消費用的豁免有何不同,例如豁免取消費用,提供一些行程取消的保障,但通常會包括較多限制。

另外,也可以從自己的保險中看看是否包含健康因素的理賠,同時還可以詢問自己的保險公司,是否提供更佳的旅遊保險選擇。

