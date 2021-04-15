辯方證人指George Floyd可能死於跪頸以外因素

【KTSF 江良慧報導】

明尼蘇達州George Floyd警暴案，辯方周三傳召他們的專家證人，希望可以說服陪審團Floyd是死於心臟病、使用毒品，甚至一氧化碳中毒，而並非控方所提出的被警察跪頸致死。

前法官David Fowler說：「有眾多因素結合互補，並奪去向他心臟供氧的能力。」

辯方律師傳召馬利蘭州前首席法醫David Fowler醫生作證，問他甚麼是Floyd致死的原因。

Fowler說：「我的意見是Floyd突然心律失常，由於他的動脈粥樣硬化和高血壓，你可以寫下來多種不同方法，在他被制衡，被警察制服期間。」

除了被告跪頸，他把Floyd的死歸咎各種其他原因，包括Floyd心臟肥大、有心臟病，以及他體內檢測到的安非他命和芬太尼，甚至是他被制服地上時，對正警車排氣管排出的廢氣。

Fowler說：「在接近排氣管的位置，哪裡的一氧化碳水平高很多，比你距離4呎以外。」

主控官盤問證人時，就質疑他有沒有證據證明，他所說的有份導致Floyd死亡，Fowler回答說沒有看過相關證據。

證人目前正涉及一宗官司，他被指擔任馬利蘭州法醫期間，幫忙掩飾警方在19歲非裔青年Anton Black命案中所扮演的角色。

而周三早上開庭前，辯方律師曾經向法官提出，因控方未能提出足夠證據，所以應該立即裁定被告無罪釋放，不過遭法官拒絕。

法官Peter Cahill說：「法庭將拒絕辯方要求無罪的裁決，就算有前後矛盾，不論重大與否，陪審團有自由相信一人，而不相信其他人。」

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