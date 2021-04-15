專家指要更多時間及資料來判斷是否恢復接種J&J疫苗（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

一個聯邦疫苗顧問委員會周三宣布，針對有人接種Johnson & Johnson疫苗後出現嚴重血栓副作用，他們需要更多資料和數據才能決定是否恢復接種，目前仍需暫停接種J&J疫苗。

疫苗顧問委員會周三要求取得更多資料，有關罕見血栓的風險、成因和頻密程度，他們會在10天後再開會，到時候會表決是否繼續全面停用J&J疫苗，抑或只停某個年齡群組的使用。

至今在美國有接近700萬人接種了J&J疫苗，近期有6名女性和在最初期的臨床實驗的一名男性，出現一種伴隨血小板減少的罕見血栓，目前尚有第8宗有類似症狀，有關方面正在調查。

另一方面，聯邦疾控中心（CDC）一項最新研究發現，在飛機上，如果把中間的座位留空，可以把接觸新型肺炎的風險降低23%至57%，不過科學家強調，他們研究是關於接觸病毒，而並非傳播。

研究人員表示，有需要進行更多實驗，來斷定在飛機上傳播病毒和有人被感染的風險，有關研究也沒有考慮目前上飛機要戴口罩的要求，會對接觸病毒有何影響。

另外，在拉斯維加斯，有賭場酒店為了鼓勵僱員接種疫苗，決定以獎金作為利誘。

Cosmopolitan賭場酒店表示，如果酒店僱員中有八成的人在5月1日前已經接種第一劑疫苗，他們將會撥出100萬現金來做獎勵。

根據計劃，越多人接種疫苗獎金會越多，如果有六成人打疫苗，每人可得獎金50元，七成人打就可得獎金100元，八成人打獎金會增加至250元，如果百分百人都打針，就會得到500元的獎金。

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