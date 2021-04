專家指要更多時間及資料來判斷是否恢復接種J&J疫苗（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

一個聯邦疫苗顧問委員會周三宣布,針對有人接種Johnson & Johnson疫苗後出現嚴重血栓副作用,他們需要更多資料和數據才能決定是否恢復接種,目前仍需暫停接種J&J疫苗。

疫苗顧問委員會周三要求取得更多資料,有關罕見血栓的風險、成因和頻密程度,他們會在10天後再開會,到時候會表決是否繼續全面停用J&J疫苗,抑或只停某個年齡群組的使用。

至今在美國有接近700萬人接種了J&J疫苗,近期有6名女性和在最初期的臨床實驗的一名男性,出現一種伴隨血小板減少的罕見血栓,目前尚有第8宗有類似症狀,有關方面正在調查。

另一方面,聯邦疾控中心(CDC)一項最新研究發現,在飛機上,如果把中間的座位留空,可以把接觸新型肺炎的風險降低23%至57%,不過科學家強調,他們研究是關於接觸病毒,而並非傳播。

研究人員表示,有需要進行更多實驗,來斷定在飛機上傳播病毒和有人被感染的風險,有關研究也沒有考慮目前上飛機要戴口罩的要求,會對接觸病毒有何影響。

另外,在拉斯維加斯,有賭場酒店為了鼓勵僱員接種疫苗,決定以獎金作為利誘。

Cosmopolitan賭場酒店表示,如果酒店僱員中有八成的人在5月1日前已經接種第一劑疫苗,他們將會撥出100萬現金來做獎勵。

根據計劃,越多人接種疫苗獎金會越多,如果有六成人打疫苗,每人可得獎金50元,七成人打就可得獎金100元,八成人打獎金會增加至250元,如果百分百人都打針,就會得到500元的獎金。

