舊金山進入疫情橙色級別 進一步放寬大型活動限制（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山從周四起進入新冠肺炎疫情的橙色級別，市府也將重開更多室內活動，市府周四公布相關重開指引，同時進一步放寬室外活動限制。

因應疫情級別將至橙色，舊金山市長布里德和衛生局長Grant Colfax周三公佈放寬室內外活動的相關指引，根據州府對疫情橙色級別的衛生防疫規定，舊金山重開的室內活動包括有現場觀眾的表演或比賽、大型會議或私人社交聚會等，而進一步放寬室內和戶外活動限制的還包括戶外餐廳酒吧用餐、零售店以及娛樂活動等。

根據新防疫指引，出售室內大型活動門票，例如藝術、音樂表演、球賽等，不得超過場館人數總容量的三成五，而且16歲以上的出席者，須提供疫苗接種或新冠病毒陰性檢測結果，外州來的活動參與者，則必須有疫苗接種證明，場館內的包間或包場區域也允許開放，但不超過容量的4分之1，以及最多三個不同家庭。

戶外場所的人數限制則放寬至五成，室內和戶外場地也可以設置已接種疫苗的專區，但如果不要求活動參加者出示疫苗接種或陰性檢測結果，雖然仍可以開放場地，但必須減少入場人數。

另外，如果大型場地活動人數不超過兩百人，或不超過總容量的一成五，則無須設置已接種疫苗區域，也無須出示疫苗或檢測證明。

但如果戶外場地活動人數超過4千人，或提供食物酒水服務超過100人，則必須查驗疫苗接種或檢測證明，與此同時，不論何種情況，參與者在活動期間都必須戴口罩，只有吃東西或喝飲料時除外。

至於大型會議和接待活動，室內人數限制放寬至不超過150人，戶外則不超過300人，而戶外餐廳和酒吧用餐，每桌人數放寬至最多8人。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「室內用餐時間放寬至晚上11點才需要停止運作，但會將餐桌人數仍然限制在6人，以及三個不同家庭。」

有關舊金山重開活動的最新消息，可以上網查看：http://SF.gov/reopening

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