舊金山進入疫情橙色級別 進一步放寬大型活動限制（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山從周四起進入新冠肺炎疫情的橙色級別,市府也將重開更多室內活動,市府周四公布相關重開指引,同時進一步放寬室外活動限制。

因應疫情級別將至橙色,舊金山市長布里德和衛生局長Grant Colfax周三公佈放寬室內外活動的相關指引,根據州府對疫情橙色級別的衛生防疫規定,舊金山重開的室內活動包括有現場觀眾的表演或比賽、大型會議或私人社交聚會等,而進一步放寬室內和戶外活動限制的還包括戶外餐廳酒吧用餐、零售店以及娛樂活動等。

根據新防疫指引,出售室內大型活動門票,例如藝術、音樂表演、球賽等,不得超過場館人數總容量的三成五,而且16歲以上的出席者,須提供疫苗接種或新冠病毒陰性檢測結果,外州來的活動參與者,則必須有疫苗接種證明,場館內的包間或包場區域也允許開放,但不超過容量的4分之1,以及最多三個不同家庭。

戶外場所的人數限制則放寬至五成,室內和戶外場地也可以設置已接種疫苗的專區,但如果不要求活動參加者出示疫苗接種或陰性檢測結果,雖然仍可以開放場地,但必須減少入場人數。

另外,如果大型場地活動人數不超過兩百人,或不超過總容量的一成五,則無須設置已接種疫苗區域,也無須出示疫苗或檢測證明。

但如果戶外場地活動人數超過4千人,或提供食物酒水服務超過100人,則必須查驗疫苗接種或檢測證明,與此同時,不論何種情況,參與者在活動期間都必須戴口罩,只有吃東西或喝飲料時除外。

至於大型會議和接待活動,室內人數限制放寬至不超過150人,戶外則不超過300人,而戶外餐廳和酒吧用餐,每桌人數放寬至最多8人。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「室內用餐時間放寬至晚上11點才需要停止運作,但會將餐桌人數仍然限制在6人,以及三個不同家庭。」

有關舊金山重開活動的最新消息,可以上網查看:http://SF.gov/reopening

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。