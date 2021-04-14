明州非裔青年被警擊斃 涉案女警及警察局長等人辭職

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州上週末發生的警暴槍擊案，涉案的警員、市警察局長和市府經理全部問責辭職。

明州這宗警暴槍擊案，涉案的48歲女警Kimberly Potter周二早上自動遞交辭職信，這位在警隊工作26年的女警，在案中涉嫌開槍射擊20歲黑人男子Daunte Wright，導致他死亡。

市長宣佈Potter辭職消息時又說，案發所在的Brooklyn Center，市警察局長也在周二辭職，同時市府經理也被撤職。

市長表示，這樣做是要顯示，當局非常嚴肅看待事件，暫代警察局長就表示，他希望為社區帶來平靜，在附近地區爆發的示威，約有40人被捕。

案發在上星期日下午兩點左右，警察在公路截停違反交通規例的司機Wright時發覺他仍在拘捕令中，因此將他拘捕，期間他反抗，在混亂中，一名女警開槍，擊中Wright的胸部，之後Wright開車逃走，途中與另外一輛車相撞，導致他傷重死亡。

縣驗屍官認定，這宗是兇殺案，當時的市警察局長相信，涉嫌開槍的女警是錯誤開槍，誤以為是電擊槍，案發後全個明州各地爆發示威，市當局要實施宵禁。

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