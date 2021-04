明州非裔青年被警擊斃 涉案女警及警察局長等人辭職

【KTSF 張麗月報導】

明尼蘇達州上週末發生的警暴槍擊案,涉案的警員、市警察局長和市府經理全部問責辭職。

明州這宗警暴槍擊案,涉案的48歲女警Kimberly Potter周二早上自動遞交辭職信,這位在警隊工作26年的女警,在案中涉嫌開槍射擊20歲黑人男子Daunte Wright,導致他死亡。

市長宣佈Potter辭職消息時又說,案發所在的Brooklyn Center,市警察局長也在周二辭職,同時市府經理也被撤職。

市長表示,這樣做是要顯示,當局非常嚴肅看待事件,暫代警察局長就表示,他希望為社區帶來平靜,在附近地區爆發的示威,約有40人被捕。

案發在上星期日下午兩點左右,警察在公路截停違反交通規例的司機Wright時發覺他仍在拘捕令中,因此將他拘捕,期間他反抗,在混亂中,一名女警開槍,擊中Wright的胸部,之後Wright開車逃走,途中與另外一輛車相撞,導致他傷重死亡。

縣驗屍官認定,這宗是兇殺案,當時的市警察局長相信,涉嫌開槍的女警是錯誤開槍,誤以為是電擊槍,案發後全個明州各地爆發示威,市當局要實施宵禁。

