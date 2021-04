國會民主黨人提出新冠疫情仇恨罪法案保護亞裔

【KTSF 吳倩妤報導】

國會民主黨周二宣布將力推保護亞裔的新冠疫情仇恨罪法案,爭取本周通過這項法案,交由拜登總統簽字生效。

就新冠疫情爆發後,以亞裔為對象的仇視罪行飆升,國會民主黨周二宣布將力推《COVID-19仇視罪行法案》,法案一旦通過,司法部將指派專員監察對疫情相關的仇視罪行案件調查,並建立一個線上數據庫,參議院民主黨領袖舒默表示,爭取本周通過這項法案。

舒默說:「AAPI群體在本國忍受偏見和種族主義已久,但我們不能也不應保持沉默,現在更要表達,因為過去一兩年發生如此多的事件。」

該法案最早由紐約州聯邦眾議員Grace Meng提出,她解釋法案會給各州及地方執法機構提供指導,還要求提供多語言支持,簡化舉報程序,方便英語有限的人士舉報仇視罪行。

聯邦眾議員Grace Meng說:「提供更多的資源和專門的人員,有助於簡化流程,這有助於收集數據和處理報告,並非每起此類事件最終都被以仇恨犯罪起訴,但是我們要確保當地執法部門,擁有對付種族主義的工具。」

總統拜登在1月簽署了一項行政命令,譴責疫情期間的反亞裔仇恨心態,並譴責曾煽動仇視亞裔的政客。

聯邦眾議長普洛西周二亦指,拜登上任後多次發聲,並採取行動,打擊反亞裔暴行,國會也應刻不容緩通過這項法案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。