本台報導過,東灣列治文市一間由亞裔經營的二手車經銷商案,一名店員為阻擋偷車賊的去路,整個人從汽車上被摔在地上受傷,但沒有生命危險,警方表示拘捕了一名未成年疑犯,並尋回被劫走的汽車。

上星期五下午,穿著黑色外套的疑犯走進EKE Motorsports二手車店的停車場,表示想購買一輛2016年的白色Audi S5汽車,後來疑犯向店員聲稱自己有槍,要脅店員交出車匙,然後開走汽車,期間駛向阻止他離開的店員,店員一度跳上車頂,但疑犯踩油門,令到店員從車頂上被摔下。

Richmond警方表示,拘捕了一名少年疑犯,並尋回被搶走的汽車。

警方強調,一開始就將案件列為劫車案嚴重罪案處理,而不是當作普通的偷車案,警方表示少年疑犯被扣留在少年看守所,將會在少年法庭提堂。

