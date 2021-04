【KTSF】

俄羅斯在烏俄邊境增兵引發國際社會反彈,總統拜登周二致電俄羅斯總統普田,警告不要加劇緊張局勢,七國集團和北約也指責俄羅斯破壞穩定,俄羅斯則反指美國和北約部隊挑釁,又在伊朗核談判問題上表態支持伊朗。

烏克蘭日前指,俄羅斯近日在烏克蘭東部邊境及克里米亞增派5萬軍力,累計駐紮8萬多人,七國集團外長發聯合聲明,深切關注俄羅斯無事先知會下,大規模增兵威脅該地區穩定,促請俄方停止挑釁及降溫。

拜登周二發表聲明,呼籲普田減緩緊張局勢,又指美國支持烏克蘭主權和領土完整,美國還將堅決捍衛國家利益,應對俄羅斯的網絡入侵和對選舉的干擾。

拜登在未來幾個月內計劃在第三國舉行一次首腦會議,討論美俄之間的問題,白宮透露拜登周二早上已同普田通話。

白宮發言人Jen Psaki說:「總統今天早上與普京總統打個電話,我們宣讀了這些內容,我重申幾個要點,在這次電話會議中,他們討論了許多區域性和全球性的問題,包括美國和俄羅斯打算在新的《裁武條約》擴展的基礎上,就一系列軍備控制和新興安全問題進行戰略穩定對話。」

北約將於周三開會討論當地局勢,秘書長斯托爾滕貝格與烏克蘭外長德米特羅見面,要求俄方撤軍,早前又就此與美國國務卿布林肯磋商。

布林肯周二再次到訪布魯塞,是一個月內第二次與北約及歐盟盟友討論烏東局勢,這次防長奧斯汀亦有同行。

土耳其早前指獲美國知會,調派兩艘軍艦到黑海,俄羅斯批評此舉是挑釁,警告美國「為自己著想」,就不要接近克里米亞。

俄羅斯國防部長紹伊古周二指,已經掌握了美國和北約部隊在邊界集結的動向。

紹伊古說:「美國和北約部隊從歐洲轉移到俄羅斯邊界,主力部隊集中在黑海和波羅的海地區,總體而言大約有4萬人和1萬5千件軍事裝備和車輛,集中在我們的領土附近,特別是戰略領空。」

與此同時,俄羅斯外長拉夫羅夫到訪德黑蘭會晤伊朗外長扎里夫,拉夫羅夫指外界應尊重俄羅斯在自己領土做的事,又指美國應完全撤銷對伊朗制裁,才能恢復伊朗核協議,扎里夫亦指美國應該明白制裁和破壞行為只會令對話更困難。

