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俄羅斯在烏俄邊境增兵引發國際社會反彈，總統拜登周二致電俄羅斯總統普田，警告不要加劇緊張局勢，七國集團和北約也指責俄羅斯破壞穩定，俄羅斯則反指美國和北約部隊挑釁，又在伊朗核談判問題上表態支持伊朗。

烏克蘭日前指，俄羅斯近日在烏克蘭東部邊境及克里米亞增派5萬軍力，累計駐紮8萬多人，七國集團外長發聯合聲明，深切關注俄羅斯無事先知會下，大規模增兵威脅該地區穩定，促請俄方停止挑釁及降溫。

拜登周二發表聲明，呼籲普田減緩緊張局勢，又指美國支持烏克蘭主權和領土完整，美國還將堅決捍衛國家利益，應對俄羅斯的網絡入侵和對選舉的干擾。

拜登在未來幾個月內計劃在第三國舉行一次首腦會議，討論美俄之間的問題，白宮透露拜登周二早上已同普田通話。

白宮發言人Jen Psaki說：「總統今天早上與普京總統打個電話，我們宣讀了這些內容，我重申幾個要點，在這次電話會議中，他們討論了許多區域性和全球性的問題，包括美國和俄羅斯打算在新的《裁武條約》擴展的基礎上，就一系列軍備控制和新興安全問題進行戰略穩定對話。」

北約將於周三開會討論當地局勢，秘書長斯托爾滕貝格與烏克蘭外長德米特羅見面，要求俄方撤軍，早前又就此與美國國務卿布林肯磋商。

布林肯周二再次到訪布魯塞，是一個月內第二次與北約及歐盟盟友討論烏東局勢，這次防長奧斯汀亦有同行。

土耳其早前指獲美國知會，調派兩艘軍艦到黑海，俄羅斯批評此舉是挑釁，警告美國「為自己著想」，就不要接近克里米亞。

俄羅斯國防部長紹伊古周二指，已經掌握了美國和北約部隊在邊界集結的動向。

紹伊古說：「美國和北約部隊從歐洲轉移到俄羅斯邊界，主力部隊集中在黑海和波羅的海地區，總體而言大約有4萬人和1萬5千件軍事裝備和車輛，集中在我們的領土附近，特別是戰略領空。」

與此同時，俄羅斯外長拉夫羅夫到訪德黑蘭會晤伊朗外長扎里夫，拉夫羅夫指外界應尊重俄羅斯在自己領土做的事，又指美國應完全撤銷對伊朗制裁，才能恢復伊朗核協議，扎里夫亦指美國應該明白制裁和破壞行為只會令對話更困難。

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