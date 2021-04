美展開針對變種病毒疫苗臨床試驗 數十人正打第三針（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

正當新型肺炎疫苗接種工作在全美如火如荼地進行,針對變種病毒的疫苗臨床試驗亦已展開,有幾十人正接受第三針。

Cole Smith在一年前參加Moderna新型肺炎疫苗試驗計劃,這一天他到喬治亞州Emory大學的Hope診所接種第三針,這支是針對變種病毒的加強針。

Smith說:「較早前那款疫苗很成功,數以百萬計的人正接種疫苗,現在有南非及英國變種病毒,我就決定再參加試驗,如果我們舊的疫苗可以幫人,為何不參加新疫苗試驗再助人。」

現時美國民眾接種的幾款新型肺炎疫苗都能提供強力保護,但是病毒會變異,幾個月前在英國發現傳染力更高的變種病毒,現已成為美國最常見的病毒株,好消息是,疫苗對英國變種病毒有效。

至於南非變種病毒則引起更多擔憂,因為研究發現第一代疫苗,對南非變種病毒的保護效力減弱。

因此Moderna及Pfizer疫苗的加強針研究,是對抗變種病毒的關鍵一步。

Hope診所代理總監Nadine Rouphael說:「病毒繼續變異屬預料中事,我們不知道每個變種會否減低疫苗效力,但我們知道至少這個不是有問題。」

由國家衛生研究院進行的加強針研究,並不單是測試Moderna變種病毒疫苗作為第三針加強針的效力,Emory大學和另外三間醫療中心的研究員也在全國招募未曾接種新型肺炎疫苗的志願人士參加臨床試驗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。