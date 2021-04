全球多國跟進暫停接種J&J新型肺炎疫苗

【KTSF 張麗月報導】

美國宣布暫停接種Johnson&Johnson疫苗之後,世界各國紛紛跟進,J&J亦主動推遲在歐洲推廣疫苗。

J&J疫苗已獲准在歐盟使用,不少歐洲國家表示,審慎對待血栓報告,意大利周二收到第一批18萬劑J&J疫苗,國家衛生研究院負責人表示,現在還無法斷言是否會影響接種計劃,預計意大利將在4月底再收到30萬劑J&J疫苗。

德國衛生部周二表示,將嚴肅對待任何有關J&J疫苗的警告,但目前不會立即改變疫苗接種時間表,承諾會定期檢討接種安排,有任何新的警告會即刻通知政府。

J&J原本計劃近期向歐洲運送疫苗,但公司在美國建議叫停接種後,並決定主動押後於歐洲推出疫苗。

加拿大總理杜魯多周二亦表示,本月底會收到第一批J&J疫苗,正在密切關注美國的事態發展,特魯多又指,即使沒有J&J疫苗,到6月底加拿大亦會收到超過4400萬劑其他疫苗。

澳洲政府周二宣布,不會購買J&J疫苗,J&J早前與澳洲藥物管理機構談判,希望獲批准臨時使用,澳洲衛生部長又表示,本地發現了第二宗可能與接種阿斯利康有關的血栓問題。

南非衛生部亦宣布重視FDA的決定,暫停施打J&J疫苗,並將收集信息做全面評估。

英國周二開始為民眾接種Moderna疫苗,接種範圍已擴大到45歲以上的人士,早前蘇格蘭和威爾士已開始施打Moderna疫苗,北愛爾蘭將在未來幾個星期內為民眾接種。

