George Floyd警暴案辯方傳召證人作供

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明尼蘇達州George Floyd警暴案，控方經過11天傳召證人作證後，周二輪到辯方傳召證人。

辯方律師團隊翻播警察的隨身攝錄機片段，並且傳召證人出庭作證，設法去證明被告白人警員Derek Chauvin，被控的所有罪名不應該成立。

辯方的專家表示，Chauvin與Floyd的互動是跟足警政訓練程序去做，是合情合理。

辯方又指，案發當天，在場的群眾情緒非常激動，含有攻擊性，分散了警察注意力，對警察工作構成危險。

也有證人指，Floyd未被拘捕之前在車上睡覺，要人叫醒他，辯方團隊也指，Floyd受藥物影響，令他昏睡，也是導致他死亡的原因之一。

辯方也傳召一名救援人員作證，她指Floyd在案發前一年被捕時曾經承認，每隔20分鐘就需要服用類鴉片藥物，因此他沒法子回答警察的問題。

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