Salesforce計劃5月讓僱員重返舊金山總部上班（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

居住在8個優先郵區的16歲或以上人士，可以無需預約到舊金山總醫院，或者灣景區的Southease醫療中心排隊接種疫苗，結果隔天周六一早就有約6千人到總醫院輪候，但由於總醫院每天只可以替2千人接種，所以最後有約4千人無功而回，另外，隨著灣區多個城市逐漸放寬抗疫措施重啟經濟，舊金山（三藩市）最大的私人僱主Salesforce也公佈計劃，讓僱員可以重返辦公室工作。

Salesforce表示，將會在5月重開舊金山的總部，但僱員可以選擇一直在家遙距上班，直至今年年底。

外界很多人都關注Salesforce的僱員會怎樣重返辦公室，因為Salesforce是舊金山最大的私人僱主，位於市中心的Salesforce總部大樓樓高61層，辦公室面積多達140萬平方呎，Salesforce表示，他們會分三階段重開，首階段只限美國本土，和在一些疫情風險平穩，或者在下降的地區。

繼舊金山總部後，他們會逐漸重開Palo Alto、Irvine和其他辦公室，完成接種完整疫苗的僱員，可以自願重返辦公室上班，每層樓最多可以有100人，他們每星期要接受檢測兩次。

另外， 東灣Alameda縣周一再放寬打疫苗的資格至所有16歲及以上人士，他們可以打Pfizer疫苗，而18歲或以上的人則可以選擇打Pfizer、Moderna或者J&J。

至於在奧克蘭（屋崙）Coliseum球場的大型疫苗接種場地，周一開始就不再由FEMA指派的聯邦人員負責，而是由Alameda、Contra Costa和州長緊急服務辦公室共同管理，但預計該場地還是可以繼續每天接種6千人。

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