Salesforce計劃5月讓僱員重返舊金山總部上班（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

居住在8個優先郵區的16歲或以上人士,可以無需預約到舊金山總醫院,或者灣景區的Southease醫療中心排隊接種疫苗,結果隔天周六一早就有約6千人到總醫院輪候,但由於總醫院每天只可以替2千人接種,所以最後有約4千人無功而回,另外,隨著灣區多個城市逐漸放寬抗疫措施重啟經濟,舊金山(三藩市)最大的私人僱主Salesforce也公佈計劃,讓僱員可以重返辦公室工作。

Salesforce表示,將會在5月重開舊金山的總部,但僱員可以選擇一直在家遙距上班,直至今年年底。

外界很多人都關注Salesforce的僱員會怎樣重返辦公室,因為Salesforce是舊金山最大的私人僱主,位於市中心的Salesforce總部大樓樓高61層,辦公室面積多達140萬平方呎,Salesforce表示,他們會分三階段重開,首階段只限美國本土,和在一些疫情風險平穩,或者在下降的地區。

繼舊金山總部後,他們會逐漸重開Palo Alto、Irvine和其他辦公室,完成接種完整疫苗的僱員,可以自願重返辦公室上班,每層樓最多可以有100人,他們每星期要接受檢測兩次。

另外, 東灣Alameda縣周一再放寬打疫苗的資格至所有16歲及以上人士,他們可以打Pfizer疫苗,而18歲或以上的人則可以選擇打Pfizer、Moderna或者J&J。

至於在奧克蘭(屋崙)Coliseum球場的大型疫苗接種場地,周一開始就不再由FEMA指派的聯邦人員負責,而是由Alameda、Contra Costa和州長緊急服務辦公室共同管理,但預計該場地還是可以繼續每天接種6千人。

