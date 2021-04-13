Cupertino舉行停止仇視亞裔集會數百民眾出席（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

上周六在南灣Cupertino有一場停止仇視亞裔（Stop Asian Hate）的集會，大批民選官員以及南灣的僑社組織出席響應，帶大家回顧集會的情況。

代表南灣的加州州眾議員羅達倫（Evan Low）喊出了所有亞裔的心聲，聯邦、加州以及南灣多個城市近20位亞裔和其他族裔的政界人士，上周六出席在Cupertino市府廣場前的集會，響應停止仇視亞裔的訴求。

聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）說：「我們是最好的國家，有來自全世界人，這是我們多族裔的未來，是Cupertino所展現的，也是灣區所展現的，我們一定能贏得未來。」

與會人士呼籲亞裔團結，希望每個人都採取行動，持續為亞裔伸張正義。

加州司法部副檢察長張人傑（Eric Chang）說：「現在是個轉捩點，對我們的社區和國家來說，所以我們要做三件事，第一，我們要去投票；第二，我們要學習和支持為我們而奮鬥的組織和領袖；最後第三，我們要互相支持，我們該做這些，因為見有事情，就要想辦法去改變它。」

加州州眾議員羅達倫說：「支持亞裔經營的小商業，在Cuprtino本地，拉抬亞裔婦女，確保你盡一切努力，支持亞太裔社區。」

在Cupertino的Stop Asian Hate，停止對亞裔仇視的集會，是由Asian American For Better Community所主辦，獲得很多民眾的響應，很多人帶著招牌和標語前來表達訴求。

市府前廣場出現難得的熱鬧景象，數百位戴著口罩的民眾，因為不滿亞裔遭到仇恨暴力對待，自發的來到這裡響應示威，大聲說出心中的怒吼。

Asian American For Better Community會長高蕙玲說：「我們亞裔通常給人家的印象就是說，我們是逆來順受的一群，通常這種行為我們大部分的時候，我們都是表現出一些冷漠，或者是漠不關己，漠不關心，但是實際上我們不能姑息這些，這種樣子的行為。」

出席人士陳朝全說：「亞裔的民族也是美國人，我們是生活在美國裡面，我們需要得到美國政府的重視。」

出席人士賴淑娜說：「團結華人，展現華人的力量，讓我們亞裔不再成為沉默的一群。」

出席活動的聖塔克拉拉縣縣警局局長呼籲受害人一定要向警方舉報。

聖塔克拉拉縣警局局長Laurie Smith說：「如果你經歷仇恨，請致電我們，我們會回應，會做紀錄，如果跟罪案相關，我們可以辨識他並逮捕，我們嚴肅看待仇恨，請打電話到縣警局。」

與會人士希望集會之後大家能透過實際的行動，停止針對亞裔的仇視暴力。

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