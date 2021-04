Cupertino舉行停止仇視亞裔集會數百民眾出席（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

上周六在南灣Cupertino有一場停止仇視亞裔(Stop Asian Hate)的集會,大批民選官員以及南灣的僑社組織出席響應,帶大家回顧集會的情況。

代表南灣的加州州眾議員羅達倫(Evan Low)喊出了所有亞裔的心聲,聯邦、加州以及南灣多個城市近20位亞裔和其他族裔的政界人士,上周六出席在Cupertino市府廣場前的集會,響應停止仇視亞裔的訴求。

聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)說:「我們是最好的國家,有來自全世界人,這是我們多族裔的未來,是Cupertino所展現的,也是灣區所展現的,我們一定能贏得未來。」

與會人士呼籲亞裔團結,希望每個人都採取行動,持續為亞裔伸張正義。

加州司法部副檢察長張人傑(Eric Chang)說:「現在是個轉捩點,對我們的社區和國家來說,所以我們要做三件事,第一,我們要去投票;第二,我們要學習和支持為我們而奮鬥的組織和領袖;最後第三,我們要互相支持,我們該做這些,因為見有事情,就要想辦法去改變它。」

加州州眾議員羅達倫說:「支持亞裔經營的小商業,在Cuprtino本地,拉抬亞裔婦女,確保你盡一切努力,支持亞太裔社區。」

在Cupertino的Stop Asian Hate,停止對亞裔仇視的集會,是由Asian American For Better Community所主辦,獲得很多民眾的響應,很多人帶著招牌和標語前來表達訴求。

市府前廣場出現難得的熱鬧景象,數百位戴著口罩的民眾,因為不滿亞裔遭到仇恨暴力對待,自發的來到這裡響應示威,大聲說出心中的怒吼。

Asian American For Better Community會長高蕙玲說:「我們亞裔通常給人家的印象就是說,我們是逆來順受的一群,通常這種行為我們大部分的時候,我們都是表現出一些冷漠,或者是漠不關己,漠不關心,但是實際上我們不能姑息這些,這種樣子的行為。」

出席人士陳朝全說:「亞裔的民族也是美國人,我們是生活在美國裡面,我們需要得到美國政府的重視。」

出席人士賴淑娜說:「團結華人,展現華人的力量,讓我們亞裔不再成為沉默的一群。」

出席活動的聖塔克拉拉縣縣警局局長呼籲受害人一定要向警方舉報。

聖塔克拉拉縣警局局長Laurie Smith說:「如果你經歷仇恨,請致電我們,我們會回應,會做紀錄,如果跟罪案相關,我們可以辨識他並逮捕,我們嚴肅看待仇恨,請打電話到縣警局。」

與會人士希望集會之後大家能透過實際的行動,停止針對亞裔的仇視暴力。

