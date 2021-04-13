「投保加州」接受登記 聯邦新援助計劃令保費更低（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

通常在年底才接受登記的「投保加州」（Covered California），為了讓無健保人士能夠享有拜登總統的「美國援助計劃」（American Rescue Plan），即日起接受登記。

目前加州大約有81萬合資格但沒有健保民眾，從周一起登記「投保加州」，由於「美國援助計劃」，他們所繳付的保費將比過去還低，如果是最基本的Bronze計畫，一個月平均才一元。

至於原本已經加入「投保加州」計畫的民眾，有大約140萬符合「美國援助計劃」，從5月1日開始，新的補助計劃將幫助這些家庭，每月再降低數十元到100多美元的保費不等，「投保加州」會自動將新的金額更新在系統中，另外，大約有27萬全額自費通過健保公司購買計劃的民眾也會獲得補助。

根據新的援助法案，符合條件的民眾，健康保險花費不應該超過其年收入的8.5％。

舉例來說，奧克蘭（屋崙）四口之家，年收入78,600美元，目前銀保Silver Plan每月保費平均值將近兩千，投保加州補助1,362元，因此每個月的保費是583元，在「美國援助計畫」每個月393元補貼下，每個月可以再多省下190元。

此外，「美國援助計劃」將向2021年獲得失業保險金的任何人提供市場價格保險，根據新法律，任何在2021年獲得失業保險金的人，將有資格獲得最豐富的保險，不管他們在2021年的實際總收入如何，每月只需支付一美元。

說：「我們通常秋天才開始接受登記，但是現在不用等到秋天，4月到6月，我們視為最大的開放登記，因為這是加州的大事。」

投保加州也砸下大筆經費做宣傳。

說：「我們將在接下來幾個月投下兩千萬，深入每個社區，尤其是拉美裔、非洲裔，還有亞裔，以及因疫情受創嚴重的社區。」

更多詳請可直接上網http://CoveredCA.com查詢。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。