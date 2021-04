「投保加州」接受登記 聯邦新援助計劃令保費更低（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

通常在年底才接受登記的「投保加州」(Covered California),為了讓無健保人士能夠享有拜登總統的「美國援助計劃」(American Rescue Plan),即日起接受登記。

目前加州大約有81萬合資格但沒有健保民眾,從周一起登記「投保加州」,由於「美國援助計劃」,他們所繳付的保費將比過去還低,如果是最基本的Bronze計畫,一個月平均才一元。

至於原本已經加入「投保加州」計畫的民眾,有大約140萬符合「美國援助計劃」,從5月1日開始,新的補助計劃將幫助這些家庭,每月再降低數十元到100多美元的保費不等,「投保加州」會自動將新的金額更新在系統中,另外,大約有27萬全額自費通過健保公司購買計劃的民眾也會獲得補助。

根據新的援助法案,符合條件的民眾,健康保險花費不應該超過其年收入的8.5%。

舉例來說,奧克蘭(屋崙)四口之家,年收入78,600美元,目前銀保Silver Plan每月保費平均值將近兩千,投保加州補助1,362元,因此每個月的保費是583元,在「美國援助計畫」每個月393元補貼下,每個月可以再多省下190元。

此外,「美國援助計劃」將向2021年獲得失業保險金的任何人提供市場價格保險,根據新法律,任何在2021年獲得失業保險金的人,將有資格獲得最豐富的保險,不管他們在2021年的實際總收入如何,每月只需支付一美元。

說:「我們通常秋天才開始接受登記,但是現在不用等到秋天,4月到6月,我們視為最大的開放登記,因為這是加州的大事。」

投保加州也砸下大筆經費做宣傳。

說:「我們將在接下來幾個月投下兩千萬,深入每個社區,尤其是拉美裔、非洲裔,還有亞裔,以及因疫情受創嚴重的社區。」

更多詳請可直接上網http://CoveredCA.com查詢。

