George Floyd警暴案 法官拒辯方律師要求隔離陪審團

KTSF 江良慧報導

George Floyd警暴案的審判進入了第三個星期,辯方律師要求隔離陪審團遭到拒絕。

Floyd警暴案,辯方律師周一一開庭即要求隔離陪審團,擔心週末距離事發地點不遠處發生另一宗黑人男子遭警察槍擊致死的案件,恐令陪審員受到影響,但法官拒絕了這一要求,指不會在下周一結案陳詞前隔離陪審團。

周一作證的芝加哥西北紀念醫院的心臟病專家Jonathan Rich印證先前專家的說法,認為Floyd死於窒息,而非藥物過量,死者的病歷中並沒有關於心臟問題的記錄。

Rich說:「在這種情況下,Floyd死於心肺停頓乃是氧氣不足所致,而缺氧是由於他受到的束縛和所遭受的窒息性姿勢導致。」

之後,死者的弟弟Philonise Floyd回憶一家在休斯敦窮人區的經歷,還在法庭上展示了他的已故母親攔著幼年Floyd的照片,他淚灑法庭。

