加州跟隨聯邦指示暫停接種J&J新型肺炎疫苗

【KTSF 江良慧報導】

加州公共衛生局宣布會跟隨CDC和FDA的建議,暫停替居民接種Johnson & Johnson疫苗,而由於J&J疫苗只佔加州疫苗供應量的4%,所以預期不會對加州的疫苗接種工作造成嚴重影響,州長紐森也強調,今次事件不會影響加州在6月15日全面重啟經濟的計劃。

加州公共衛生局發聲明表示,按照FDA和CDC的建議,已經指示醫療機構暫停使用J&J疫苗,直至有新的指示,但就不預期會對疫苗的分配造成重大影響。

州長也就此召開記者會,他表示,目前加州的MyTurn app只有8,800人預約了打J&J疫苗,州政府會把有關的預約轉成打Moderna和Pfizer疫苗,詳情就要稍後才能公佈。

州長辦公室也就此發推文,重申事件不會影響原定從這個星期四開始讓16歲及以上人士合資格接種疫苗,和在6月15日全面重啟加州經濟的計劃。

至於從周一開始,由州長緊急服務辦公室協助管理的奧克蘭(屋崙)Coliseum大型接種場地,從星期日開始已經轉為接種Pfizer疫苗,所以今次事件不會對他們有影響。

基本上灣區所有縣政府都表示會停用J&J疫苗,南灣Santa Clara和東灣Contra Costa預計不會造成任何影響。

Napa雖然周二有100人預約了到診所接種J&J疫苗,但他們會改為接種Moderna,所以也不會有問題。

北灣Marin縣表示,只會影響他們的流動接種,只佔疫苗供應3%。

舊金山(三藩市)公共衛生局則發表聲明提醒民眾,Pfizer和Moderna疫苗都獲證實可以高效預防因新型肺炎住院或者死亡,等候越久才接種疫苗,感染新型肺炎的風險會越高。

