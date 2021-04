【有線新聞】

美國接獲多宗接種強生(Johnson & Johnson)單劑疫苗後,出現血栓的報告後當局建議立刻暫停接種。

食品及藥物管理局(FDA)與疾控中心(CDC)發表聯合聲明指,正檢視6宗罕見及嚴重的腦內靜脈竇血栓個案,分別為18至48歲的女性,據報當中一人死亡,但聲明中未有提及。

聲明強調至今接種了680萬劑強生疫苗後,這種情況極少出現,出於謹慎才建議暫停接種,以便當局制訂應對這類血栓的治療方案。因一般以注射肝素治療血栓的方法並不合適,甚至會更危險,當地周三將開會進一步商討。

