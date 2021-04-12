明尼蘇達州警員擊斃非裔男子觸發示威

【有線新聞】

明尼蘇達州一名非裔男子涉嫌違反交通規例被警員開槍擊斃，觸發民眾示威，警方施放催淚彈驅散，多人受傷，又指涉案男子是通緝犯。

過百人入夜後遊行，聚集在警局對開，與防暴警察對峙。警方施放催淚彈和閃光彈，民眾四散。現場傳出多下槍聲，據報有警員發射橡膠子彈，有人受傷坐在地上，由途人攙扶離開。

事發在明尼阿波利斯市周邊布魯克林中心，示威者不滿警員開槍，擊斃20歲非裔男子賴特。家屬引述他被截查時在電話指，警員因為他違法在倒後鏡，掛上空氣清新劑，要求他下車，其後電話傳來打鬥聲，警員叫賴特不要逃跑。

警方指該名男子涉嫌違反交通規例，截查發現他是通緝犯，準備拘捕他時，男子上車並駕車離去，警員向他開槍，汽車駛過多條街，撞到多輛汽車才停低，男子當場死亡，車上一名女子受傷，沒有生命危險。

案發地點鄰近非裔男子弗洛伊德去年被警員跪頸死亡的地方，當時觸發大規模示威，並演變成騷亂，案件近日正在審理。

這次示威據報有部分民眾到附近商場搶掠店舖和食肆，布魯克林中心即晚頒布宵禁。

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