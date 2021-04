明尼蘇達州警員擊斃非裔男子觸發示威

【有線新聞】

明尼蘇達州一名非裔男子涉嫌違反交通規例被警員開槍擊斃,觸發民眾示威,警方施放催淚彈驅散,多人受傷,又指涉案男子是通緝犯。

過百人入夜後遊行,聚集在警局對開,與防暴警察對峙。警方施放催淚彈和閃光彈,民眾四散。現場傳出多下槍聲,據報有警員發射橡膠子彈,有人受傷坐在地上,由途人攙扶離開。

事發在明尼阿波利斯市周邊布魯克林中心,示威者不滿警員開槍,擊斃20歲非裔男子賴特。家屬引述他被截查時在電話指,警員因為他違法在倒後鏡,掛上空氣清新劑,要求他下車,其後電話傳來打鬥聲,警員叫賴特不要逃跑。

警方指該名男子涉嫌違反交通規例,截查發現他是通緝犯,準備拘捕他時,男子上車並駕車離去,警員向他開槍,汽車駛過多條街,撞到多輛汽車才停低,男子當場死亡,車上一名女子受傷,沒有生命危險。

案發地點鄰近非裔男子弗洛伊德去年被警員跪頸死亡的地方,當時觸發大規模示威,並演變成騷亂,案件近日正在審理。

這次示威據報有部分民眾到附近商場搶掠店舖和食肆,布魯克林中心即晚頒布宵禁。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。