舊金山多個郵區16歲或以上居民可無須預約接種新冠疫苗

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為了提升舊金山（三藩市）某些地區的疫苗接種率，住在灣景區、田德隆區及訪谷區等特定郵區號碼的16歲或以上居民，可以不需要預約，直接前往舊金山總醫院或東南健康中心接種疫苗，查詢電話是(628)652-2700。

舊金山市府為了鼓勵灣景區、訪谷區、Mission區、Excelsior區、田德隆區、Potrero Hill，以及Silver一帶的居民接種疫苗，即日起住在以下郵區號碼，包括94124、94134、94110、94107、94102、94103及94130，所有16歲或以上的居民，可以在每天早上9時至下午3時，前往位於Keith街2401號的東南健康中心，以及舊金山總醫院接種疫苗，無須預約。

16至17歲想接種疫苗的人士，必須要在家長或監護人的陪同下，前往總醫院接種Pfizer疫苗。

此外，東灣Contra Costa縣16歲或以上的居民，即日起亦可以在奧克蘭Coliseum的大型疫苗接種中心預約接種疫苗，可以致電或者上到州府網站my turn預約。

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