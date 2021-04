舊金山多個郵區16歲或以上居民可無須預約接種新冠疫苗

【KTSF】

為了提升舊金山(三藩市)某些地區的疫苗接種率,住在灣景區、田德隆區及訪谷區等特定郵區號碼的16歲或以上居民,可以不需要預約,直接前往舊金山總醫院或東南健康中心接種疫苗,查詢電話是(628)652-2700。

舊金山市府為了鼓勵灣景區、訪谷區、Mission區、Excelsior區、田德隆區、Potrero Hill,以及Silver一帶的居民接種疫苗,即日起住在以下郵區號碼,包括94124、94134、94110、94107、94102、94103及94130,所有16歲或以上的居民,可以在每天早上9時至下午3時,前往位於Keith街2401號的東南健康中心,以及舊金山總醫院接種疫苗,無須預約。

16至17歲想接種疫苗的人士,必須要在家長或監護人的陪同下,前往總醫院接種Pfizer疫苗。

此外,東灣Contra Costa縣16歲或以上的居民,即日起亦可以在奧克蘭Coliseum的大型疫苗接種中心預約接種疫苗,可以致電或者上到州府網站my turn預約。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。