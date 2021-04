亞裔奧運選手被人以涉及種族歧視言語滋擾（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

一名亞裔奧運選手在南加州橙縣一個公園被一名男子以涉及種族歧視的言語滋擾。

Sakura Kokumai是一名亞裔的空手道選手,即將代表美國隊參加今年的東京夏季奧運。

她日前在橙縣一個公園進行日常訓練時,突然被一名白人男人針對指罵,該名男人一開始說她身材細小,會打X她男友,更越行越近。

Kokumai說:「最初他並沒說種族字句,但一返回他車上就大叫,『中國人』和『魚生』等字句,我就說果然如此。」

她表示,該名男子全程滋擾了她近20分鐘,Kokumai表示,她相信自己能夠自我防衛,但她都表示見到該人情緒激動,認為她自己應該保持冷靜,不過她最擔心的是發生在其他人身上。

Kokumai說:「如果事主比我年輕,或者不是運動員呢?或者如果事主年長,發生在我媽媽、祖母身上,怎麼辦? 這令我很驚慌。」

她也驚訝當時公園有很多途人,但是無人出聲支援她。

Kokumai說:「做個好人,介入出聲,幫幫手,你清楚知道哪些人需要協助。」

報導指,橙縣在去年大增十倍針對亞裔的仇恨案件和罪案。

