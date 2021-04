以色列研究指接種輝瑞疫苗後染南非變種病毒比率更高

【有線新聞】

以色列有研究發現,接種輝瑞和BioNTech研發的新型肺炎疫苗,感染南非變種病毒比率,高於沒接種疫苗的人。研究人員強調,並非要質疑疫苗效用。

全球多國陸續開展新型肺炎疫苗接種,由輝瑞和BioNTech研發的疫苗,有不少國家准許使用。不過以色列一個研究發現,這款疫苗對於南非變種病毒未必很有效。

以色列特拉維夫大學和當地醫療機構合作,比較約800名新型肺炎患者。當中一半接種至少一劑輝瑞疫苗,14天後確診,另一半人從沒接種疫苗。這800人中,約百分之一患者感染南非變種病毒。研究發現打了針的人,感染南非變種病毒的比率,是沒打針的約8倍。研究人員認為,反映這款變種病毒,某程度上是輝瑞疫苗的「缺口」。

但他們亦指出今次研究人數較少,而且只針對已確診新型肺炎患者,未完全反映相關影響,強調並非要質疑疫苗效用;又指當地確診的人,都是感染傳播速度更快的英國變種病毒居多,很少人感染南非變種病毒,即其傳播速度慢得多。

帶領研究的科學家認為,數據反映要持續追蹤病毒變種,和繼續實施防疫措施,相當重要。以色列政府早前放寬機場入境限制,容許非以色列國民入境探望至親,亦正考慮短期內,撤銷戶外戴口罩的規定。

輝瑞和BioNtech今月初指出,其疫苗對新型肺炎的保護率約九成。部分研究數據,來自在變種新型肺炎病毒盛行的南非。800人當中只有9人感染,全部都是接種安慰劑。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。