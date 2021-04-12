加州新型肺炎疫苗供貨未來兩周料減少

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加州的新型肺炎疫苗接種預料下星期將會擴大至所有16歲或以上人士，但與此同時，疫苗供應量則減少。

史丹福大學傳染病學專家指出，在未來星期，加州疫苗將會出現供不應求的情況，預計疫苗供應將會下降約三成，原因是J&J疫苗生產量下降。

州長紐森早前宣佈，預料在6月中，如果住院率下降和接種率上升，將會全面重開經濟，棄除現時的顏色疫情分級措施。

但是加州預料下星期會收少40萬劑疫苗，兩星期後又會再減少，上星期就收到240萬劑。

拜登政府周五透露，J&J下星期供應全國的疫苗預計會大幅下降8成，聯邦政府預計J&J的疫苗供應將會不穩定，但就表示J&J答應可以按計劃在5月底前付運接近一億劑疫苗。

另外，Facebook公司表示，計劃將Menlo Park總部部份地方開設疫苗接種站，為附近包括East Palo Alto等有需要的社區提供接種服務，但他們都表示，疫苗供應量是當務之急。

San Mateo縣府就由於疫苗供應減少，暫時停止預約接種。

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