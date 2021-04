加州新型肺炎疫苗供貨未來兩周料減少

【KTSF】

加州的新型肺炎疫苗接種預料下星期將會擴大至所有16歲或以上人士,但與此同時,疫苗供應量則減少。

史丹福大學傳染病學專家指出,在未來星期,加州疫苗將會出現供不應求的情況,預計疫苗供應將會下降約三成,原因是J&J疫苗生產量下降。

州長紐森早前宣佈,預料在6月中,如果住院率下降和接種率上升,將會全面重開經濟,棄除現時的顏色疫情分級措施。

但是加州預料下星期會收少40萬劑疫苗,兩星期後又會再減少,上星期就收到240萬劑。

拜登政府周五透露,J&J下星期供應全國的疫苗預計會大幅下降8成,聯邦政府預計J&J的疫苗供應將會不穩定,但就表示J&J答應可以按計劃在5月底前付運接近一億劑疫苗。

另外,Facebook公司表示,計劃將Menlo Park總部部份地方開設疫苗接種站,為附近包括East Palo Alto等有需要的社區提供接種服務,但他們都表示,疫苗供應量是當務之急。

San Mateo縣府就由於疫苗供應減少,暫時停止預約接種。

