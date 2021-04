英國國會全體議員默哀追悼菲臘親王 威廉哈里發悼文

【有線新聞】

英國各界繼續追悼菲臘親王,國會全體默哀一分鐘,威廉王子在悼文中表示,知道祖父想家人繼續為王室盡責。據報哈里王子較早前亦已返國準備參加喪禮,他表示自己一家人心中,將永遠留下祖父的位置。

下議院議長賀立紳帶領全體議員默哀一分鐘,列席會議的首相約翰遜再次致悼詞。

早1.5小時開會的上議院,也有默哀儀式,議員亦紛紛致詞追悼。身兼議員的坎特伯雷大主教韋爾比回憶起菲臘親王燒烤食物味道一流,又指他很用心聽自己講道,自己有時已忘記內容,但菲臘親王事後會再提起,並提出個人看法。

菲臘親王的長孫劍橋公爵威廉王子亦再發聲明悼念,表示感到很幸運有位引領自己的榜樣,直至成年後仍不時有其陪伴,子女乘坐曾祖父的馬車時,亦體驗到其冒險精神和幽默感,威廉稱將永遠懷念這位非凡人物,又知道祖父想他們一家繼續克盡己任。

威廉的弟弟哈里王子的悼文則指,祖父是位投身服務、有榮譽及很幽默的人,往往可引起全場注目,亦永遠猜不到他會說甚麼,將永遠懷念和掛念他,心中永遠留下其特別位置,太太梅根、兒子阿奇和未出生的女兒也一樣。

英國傳媒報道,哈里王子在當地周日中午,已由美國洛杉磯返抵倫敦,是他脫離王室後首次回國,相信在肯辛頓宮隔離檢疫。

根據防疫規定,所有入境人士必須隔離10天,如果隔離5日後取得病毒檢測陰性報告,就可以外出,出席家人喪禮亦可酌情處理。

另外再有王室成員公開懷緬菲臘親王,安妮公主撰文形容父親是其導師,亦是支持和批評她的人,指父親一生和奉獻是她最想倣效的榜樣。

