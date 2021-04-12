Cupertino舉辦停止仇視亞裔集會 大批亞裔民選官員出席（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

周六在南灣Cupertino有一場停止仇視亞裔（Stop Asian Hate）的集會，有大批亞裔民選官員出席響應。

這場在Cupertino市政府廣場舉辦的Stop Asian Hate，停止對亞裔仇視的示威活動，是由社區組織Asian American For Better Community所主辦，包括代表南灣的華裔加州眾議員羅達倫（Evan Low）、加州司法部副檢察長張人傑（Eric Chang），還有南灣多個縣市的亞裔民選官員等有近20位亞裔政界人士響應。

周六下午1點，大批民眾聚集到Cupertino市政府廣場，大聲說出心中的怒吼，大批民眾和僑界人士帶著標語前來支持，也讓市府前廣場出現難得熱鬧的景象，共同為亞裔發聲，停止針對亞裔的仇視和暴力。

與會人士表示，希望今天不要只是一場集會，而是會有更多的集會，而且未來也有更多的動作，包括更加的團結，包括登記成為選民，包括支持亞裔的小商業，以及拉抬亞裔女性的地位等等。

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