Cupertino舉辦停止仇視亞裔集會 大批亞裔民選官員出席（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

周六在南灣Cupertino有一場停止仇視亞裔(Stop Asian Hate)的集會,有大批亞裔民選官員出席響應。

這場在Cupertino市政府廣場舉辦的Stop Asian Hate,停止對亞裔仇視的示威活動,是由社區組織Asian American For Better Community所主辦,包括代表南灣的華裔加州眾議員羅達倫(Evan Low)、加州司法部副檢察長張人傑(Eric Chang),還有南灣多個縣市的亞裔民選官員等有近20位亞裔政界人士響應。

周六下午1點,大批民眾聚集到Cupertino市政府廣場,大聲說出心中的怒吼,大批民眾和僑界人士帶著標語前來支持,也讓市府前廣場出現難得熱鬧的景象,共同為亞裔發聲,停止針對亞裔的仇視和暴力。

與會人士表示,希望今天不要只是一場集會,而是會有更多的集會,而且未來也有更多的動作,包括更加的團結,包括登記成為選民,包括支持亞裔的小商業,以及拉抬亞裔女性的地位等等。

