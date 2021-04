體育運動或導致一些學校出現新冠病毒小型爆發

【KTSF】

在美國,至今已經有6600萬人,即兩成人口接種了完整疫苗,不過一些州的病例近期再次上升,聯邦疾控中心(CDC)表示,一些青少年的體育運動和課外活動,似乎是導致一些學校出現新型肺炎群組爆發的原因。

近期在國內部分地區,新型肺炎病例再次急升,CDC相信,原因可能是青少年在體育運動和課外活動期間互相傳染。

CDC總監Rochelle Walensky說:「我們正致力促進更多在青少年運動場地的檢測。」

衛生官員表示,由於青少年繼續在室內運動,包括打籃球,冰球和摔跤,導致部分地區病例急升,有更高比例的年輕人染病和需要住院。

佛州去年12月時,就因為舉行高中摔跤聯賽,導致38人染病。

在明尼蘇達州,衛生官員表示,最先在英國發現的變種病毒株B.1.1.7,在當地一個縣散播,其中有至少68宗確診與青少年運動活動有關。

國立過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「學校運動特別是團體運動,那些人近距離又沒口罩,我認為這些解釋了為何年輕人病例急升。」

家有青少年運動員的該怎樣辦?CDC疾控中心的建議是,減少在室內的時間,和減少運動員互相有接觸的時間。

專家也建議,盡量讓兒童在戶外玩,和不要共用水,研究人員表示,最初在英國發現的B.1.1.7病毒株的傳染性比起其他病毒株高50%。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。