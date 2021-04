灣區亞太裔社區與警察工會設懸賞基金打擊針對亞裔罪案（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

由於針對亞裔的攻擊和搶劫事件激增,灣區亞太裔社區連同警察工會共同設立懸賞基金,協助打擊針對亞裔的犯罪事件。

東南亞風味連鎖餐廳Burma Love and Superstar在灣區已經20多年,對近期針對亞裔的攻擊及搶劫事件已忍無可忍,餐廳營運負責人Nghia Tran表示,一個針對極端主義的研究中心公佈的數據顯示,全美針對亞裔的各種罪案,包括搶劫、盜竊、攻擊長者等,在過去一年增加超過1.5倍。

雖然亞太裔社區近期頻頻發聲,希望引起全美社會關注,但仍有很多事情要做,而他目前最希望能以實際行動解決的三個問題包括:第一,針對亞裔的罪案一再發生,是因為犯法者沒有得到懲罰;第二,亞裔是最容易下手目標,尤其是長者;第三,亞裔成為受害者,卻沒有足夠抗爭能力,他希望改變現狀。

Tran說:「我們希望盡自己的一份力量,來解決這些有針對性的犯罪,我們希望社區其他商業領袖也能這樣做,也會說夠了。」

Burma Superstar與奧克蘭華埠商會,連同舊金山警察工會合作,共同設立Crimes Against Asian Reward Fund,「反針對亞裔罪案懸賞基金」,希望鼓勵民眾提供案件線索,不管案件發生在過去、現在還是未來。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)說:「我們希望真真正正有辦法得到這些信息之後,將這群罪犯繩之以法,保護我們亞太裔,不單止商戶、社區。尤其是我們的老人家。」

陳錫澎說,設立懸賞基金的消息剛在商會發佈後,就已經有很多人表示願意捐款支持,舊金山警察工會代表也表示,設立懸賞基金,也希望讓那些企圖針對亞裔犯罪的人知道,亞裔社區已關注此事,並會一起努力讓犯罪者承擔後果。

舊金山警察工會政治總監Josh Cabillo說:「我們的社區正在關注,我們社區會報告這些罪案,我們當地執法部門會將這些人繩之以法。」

