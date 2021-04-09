灣區亞太裔社區與警察工會設懸賞基金打擊針對亞裔罪案（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

由於針對亞裔的攻擊和搶劫事件激增，灣區亞太裔社區連同警察工會共同設立懸賞基金，協助打擊針對亞裔的犯罪事件。

東南亞風味連鎖餐廳Burma Love and Superstar在灣區已經20多年，對近期針對亞裔的攻擊及搶劫事件已忍無可忍，餐廳營運負責人Nghia Tran表示，一個針對極端主義的研究中心公佈的數據顯示，全美針對亞裔的各種罪案，包括搶劫、盜竊、攻擊長者等，在過去一年增加超過1.5倍。

雖然亞太裔社區近期頻頻發聲，希望引起全美社會關注，但仍有很多事情要做，而他目前最希望能以實際行動解決的三個問題包括：第一，針對亞裔的罪案一再發生，是因為犯法者沒有得到懲罰；第二，亞裔是最容易下手目標，尤其是長者；第三，亞裔成為受害者，卻沒有足夠抗爭能力，他希望改變現狀。

Tran說：「我們希望盡自己的一份力量，來解決這些有針對性的犯罪，我們希望社區其他商業領袖也能這樣做，也會說夠了。」

Burma Superstar與奧克蘭華埠商會，連同舊金山警察工會合作，共同設立Crimes Against Asian Reward Fund，「反針對亞裔罪案懸賞基金」，希望鼓勵民眾提供案件線索，不管案件發生在過去、現在還是未來。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）說：「我們希望真真正正有辦法得到這些信息之後，將這群罪犯繩之以法，保護我們亞太裔，不單止商戶、社區。尤其是我們的老人家。」

陳錫澎說，設立懸賞基金的消息剛在商會發佈後，就已經有很多人表示願意捐款支持，舊金山警察工會代表也表示，設立懸賞基金，也希望讓那些企圖針對亞裔犯罪的人知道，亞裔社區已關注此事，並會一起努力讓犯罪者承擔後果。

舊金山警察工會政治總監Josh Cabillo說：「我們的社區正在關注，我們社區會報告這些罪案，我們當地執法部門會將這些人繩之以法。」

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