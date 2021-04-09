武術愛好者廖國良在社交媒體分享防身術（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

學習武術防身最近成為熱門話題，舊金山（三藩市）土生土長的一位武術愛好者發起「亞裔是強壯的」（Asians Are Strong）運動，在社交媒體上分享防身術，希望能保護社區。

廖國良（Hudson Liao）說：「我們是一群有熱情的人，想要做出改變，因為已經厭倦於當前發生，在我們社區的事情。」

Hudson是「亞裔是強壯的」（Asians Are Strong）運動發起人，不僅在Instagram上分享依據不同情況示範的防身術影片，還在上周日舉辦集會，號召支持者一起來保護自己，讓社區知道我們每個人必須成為改變的一部分，並展現團結。

他從小在舊金山土生土長，從未覺得舊金山是危險的地方，現在一切都改變了。

廖國良說：「這根本不合理，在2021年我得要買胡椒噴霧給母親和姊妹，我住在列治文區，為什麼我們現在得這麼做？」

學習武術是希望有信心能保護自己和保護家人，現在則想透過Asians Are Strong運動，把這份自信傳授給整個社區。

廖國良說：「我們不是被動的少數族裔，我們需要發聲，要佔有一席之地，讓他們知道不要專挑我們，我們不是目標，我們會以任何方式反擊，來保護家人、社區和自己。」

Hudson從高中時代的好友楊道持（Jeremy Jong），2009年到2015年曾在美國海軍陸戰隊服役，還派駐過阿富汗，他談到華裔長者該如何自保。

楊道持說：「如果最糟的情況發生，你不知該怎麼用英文說”救命”，而是用廣東話、國語，或其他語言大喊，多數時候人們聽不懂，所以第一件事就是要懂一點英文，知道怎麼發出聲音，讓人能聽懂聽到。」

其次，要保持警覺和警惕，但是又不需要過度緊張。

楊道持說：「切忌不恰當的以貌取人，只因為他們符合某些描述，你需要掌握情況，如果一些事情不對勁，你可能是對的，一些直覺偶爾會拯救到性命。」

不要邊走路邊講電話，要環顧周遭，並抬頭挺胸保持自信姿態，因為攻擊者會挑選正在害怕的目標攻擊。

長者如果自己走在街上，要如何預防有人從車上過來攻擊呢？

楊道持說：「逆著車子行駛的方向走路，你在人行道邊走可邊看到車流，另一件事就是你可以靠近建築物來走，因為當你靠著建築物，跟車子停車的地方距離較大，如果有人停車要對你施以犯罪。」

這樣一來，不但有緩衝距離，可以應變，可能也會從建築物中找到人幫忙。

想知道更多防身技巧，可以在Instagram上搜尋Asians Are Strong就能找到，不過他們強調，很多時候要視情況而定，不見得看了影片，就能派上用場，還是要隨機應變。

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