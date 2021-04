武術愛好者廖國良在社交媒體分享防身術（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

學習武術防身最近成為熱門話題,舊金山(三藩市)土生土長的一位武術愛好者發起「亞裔是強壯的」(Asians Are Strong)運動,在社交媒體上分享防身術,希望能保護社區。

廖國良(Hudson Liao)說:「我們是一群有熱情的人,想要做出改變,因為已經厭倦於當前發生,在我們社區的事情。」

Hudson是「亞裔是強壯的」(Asians Are Strong)運動發起人,不僅在Instagram上分享依據不同情況示範的防身術影片,還在上周日舉辦集會,號召支持者一起來保護自己,讓社區知道我們每個人必須成為改變的一部分,並展現團結。

他從小在舊金山土生土長,從未覺得舊金山是危險的地方,現在一切都改變了。

廖國良說:「這根本不合理,在2021年我得要買胡椒噴霧給母親和姊妹,我住在列治文區,為什麼我們現在得這麼做?」

學習武術是希望有信心能保護自己和保護家人,現在則想透過Asians Are Strong運動,把這份自信傳授給整個社區。

廖國良說:「我們不是被動的少數族裔,我們需要發聲,要佔有一席之地,讓他們知道不要專挑我們,我們不是目標,我們會以任何方式反擊,來保護家人、社區和自己。」

Hudson從高中時代的好友楊道持(Jeremy Jong),2009年到2015年曾在美國海軍陸戰隊服役,還派駐過阿富汗,他談到華裔長者該如何自保。

楊道持說:「如果最糟的情況發生,你不知該怎麼用英文說”救命”,而是用廣東話、國語,或其他語言大喊,多數時候人們聽不懂,所以第一件事就是要懂一點英文,知道怎麼發出聲音,讓人能聽懂聽到。」

其次,要保持警覺和警惕,但是又不需要過度緊張。

楊道持說:「切忌不恰當的以貌取人,只因為他們符合某些描述,你需要掌握情況,如果一些事情不對勁,你可能是對的,一些直覺偶爾會拯救到性命。」

不要邊走路邊講電話,要環顧周遭,並抬頭挺胸保持自信姿態,因為攻擊者會挑選正在害怕的目標攻擊。

長者如果自己走在街上,要如何預防有人從車上過來攻擊呢?

楊道持說:「逆著車子行駛的方向走路,你在人行道邊走可邊看到車流,另一件事就是你可以靠近建築物來走,因為當你靠著建築物,跟車子停車的地方距離較大,如果有人停車要對你施以犯罪。」

這樣一來,不但有緩衝距離,可以應變,可能也會從建築物中找到人幫忙。

想知道更多防身技巧,可以在Instagram上搜尋Asians Are Strong就能找到,不過他們強調,很多時候要視情況而定,不見得看了影片,就能派上用場,還是要隨機應變。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。