德州Bryan市發生槍擊案,一個男人在一間售賣櫥櫃的商店開槍,造成一人死亡5人受傷,涉嫌開槍的疑犯已經被捕。

發生槍擊案的Bryan市,距離休斯敦大約個半鐘車程,案發在當地一個工業園區內一間替人訂製櫥櫃的商店。

警方說,初步相信疑犯是一名商店的僱員,目前尚未知道他開槍的動機。

傷者中包括一名追捕疑犯時中槍的州警察,他目前情況嚴重但穩定。

