【更新】

本台周四晚報導,舊金山(三藩市)華埠一名84歲長者失縱,這名長者已經尋回,和家人團聚。

【早前報導】

一名居住在舊金山(三藩市)華埠的84歲長者失蹤,警方以及他的家人呼籲市民提供資料,協助尋人。

失蹤長者名叫蔣務燈,居住在華埠Vallejo街,他的外孫女表示,外公周三傍晚5、6點如常到住宅樓下抽煙,之後就沒有回家。

家人表示,蔣務鄧5呎3吋高,體重100磅,有輕度腦退化症,他的口和鼻之間有一條疤痕,周三帶著相片中顯示的帽子,穿深藍色拉鍊外套,咖啡色燈芯絨長褲。

警方表示,如果有人看見蔣務燈,應該立刻打911報警。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。