美國3月起已收留近1.9萬名獨自跨境兒童

【KTSF 張麗月報導】

當局周四表示，自3月起，美國政府已經收留了將近19,000名獨自一人穿越墨西哥邊境的兒童，突破有史以來單月最高記錄。

當局周四表示，自3月起，邊境巡邏隊已經收留了18,663名獨自一人穿越墨西哥邊境的兒童，有些甚至只有3歲，這是有史以來最高的月度記錄，遠高於2019年5月和2014年6月的10,620人峰值，而3月的越境兒童大約是2月的兩倍，也是去年同一時期的五倍多。

在沒有大人陪同下獨自越境的兒童人數激增，令到邊境管理部門壓力倍增，在數量不斷增加的情況下，美國海關和邊境保護局的拘留所一個容納250人的房間，一度被迫安置超過4千人。

同時，按照規定收容超過3日後，就必須將人員分流，相關部門又必須為這些兒童尋找另外的安置點及保姆，但在上個星期，有超過2千名兒童被超時拘留，其中39人至少被拘留15日。

美國移民委員會政策顧問Aaron Reichlin-Melnick表示，拜登政府正在努力避免這些兒童的逾期拘留。

Reichlin-Melnick說：「拜登政府一直在努力應對，以使這些孩子快速從邊境巡邏隊中離開，在過去幾天裡情況有好轉，每天被分流出去的兒童，都比被拘留的兒童多。」

在分析越境兒童人數激增的原因時，這名顧問表示，包括去年11月，中美洲遭受颶風後，加重了當地的貧困和暴力，導致大批民眾逃離家園，而拜登上台後，對無證移民採取不同於前任政府的政策，令這些移民看到希望。

Reichlin-Melnick說：「中美洲遭遇颶風襲擊後，及爆發疫情導致長期封鎖期間，越來越多人意識到，為了讓孩子不至於死於暴力和飢荒，唯一的選擇是把他們送到美國。」

德州共和黨籍州長Greg Abbott周四就臨時兒童收容所爆出虐待一事，公開批評拜登的移民政策。

德州兒童福利官員周三表示，收容1,600名越境兒童的聖安東尼奧體育館，日前收到由內部人員發出的三份關於虐兒和忽視照顧情況的投訴，指控之一包括性虐待，但未提供進一步細節，其他指控還包括人手不足、食物不足及患有新型肺炎的兒童未得到隔離。

美國衛生部發聲明說，無法對特定案件發表評論，但絕不容忍任何形式的性虐待、性騷擾和不當性行為。

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