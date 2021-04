美國3月起已收留近1.9萬名獨自跨境兒童

【KTSF 張麗月報導】

當局周四表示,自3月起,美國政府已經收留了將近19,000名獨自一人穿越墨西哥邊境的兒童,突破有史以來單月最高記錄。

當局周四表示,自3月起,邊境巡邏隊已經收留了18,663名獨自一人穿越墨西哥邊境的兒童,有些甚至只有3歲,這是有史以來最高的月度記錄,遠高於2019年5月和2014年6月的10,620人峰值,而3月的越境兒童大約是2月的兩倍,也是去年同一時期的五倍多。

在沒有大人陪同下獨自越境的兒童人數激增,令到邊境管理部門壓力倍增,在數量不斷增加的情況下,美國海關和邊境保護局的拘留所一個容納250人的房間,一度被迫安置超過4千人。

同時,按照規定收容超過3日後,就必須將人員分流,相關部門又必須為這些兒童尋找另外的安置點及保姆,但在上個星期,有超過2千名兒童被超時拘留,其中39人至少被拘留15日。

美國移民委員會政策顧問Aaron Reichlin-Melnick表示,拜登政府正在努力避免這些兒童的逾期拘留。

Reichlin-Melnick說:「拜登政府一直在努力應對,以使這些孩子快速從邊境巡邏隊中離開,在過去幾天裡情況有好轉,每天被分流出去的兒童,都比被拘留的兒童多。」

在分析越境兒童人數激增的原因時,這名顧問表示,包括去年11月,中美洲遭受颶風後,加重了當地的貧困和暴力,導致大批民眾逃離家園,而拜登上台後,對無證移民採取不同於前任政府的政策,令這些移民看到希望。

Reichlin-Melnick說:「中美洲遭遇颶風襲擊後,及爆發疫情導致長期封鎖期間,越來越多人意識到,為了讓孩子不至於死於暴力和飢荒,唯一的選擇是把他們送到美國。」

德州共和黨籍州長Greg Abbott周四就臨時兒童收容所爆出虐待一事,公開批評拜登的移民政策。

德州兒童福利官員周三表示,收容1,600名越境兒童的聖安東尼奧體育館,日前收到由內部人員發出的三份關於虐兒和忽視照顧情況的投訴,指控之一包括性虐待,但未提供進一步細節,其他指控還包括人手不足、食物不足及患有新型肺炎的兒童未得到隔離。

美國衛生部發聲明說,無法對特定案件發表評論,但絕不容忍任何形式的性虐待、性騷擾和不當性行為。

