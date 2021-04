Pfizer申請把疫苗緊急使用許可擴大至12至15歲青少年

【KTSF 江良慧報導】

藥廠Pfizer周五向聯邦食品藥物管理局(FDA)申請把他們疫苗的緊急使用許可擴大包括12至15歲的青少年。

根據現時的緊急使用許可,Pfizer的疫苗只是適用於16歲或以上人士,而在上星期,Pfizer和BioNTech表示,他們的第三期臨床實驗顯示,疫苗在12至15歲人士身上100%安全和有效,不過他們上述的實驗結果尚未經過同行評審。

新型肺炎疫苗能否安全使用在兒童身上,對藥廠來說很重要,因為專家表示,要達致群體免疫,替兒童和青年年打疫苗是非常關鍵的一步,預計FDA需要幾個星期去決定是否批准疫苗也可以用於12至15歲少年身上。

另外,Pfizer也已經從上月開始測試疫苗在6個月至11歲兒童身上的效用,參加實驗的兒童,已經在3月接種了第一劑疫苗。

另一方面,拜登政府周五透露,J&J下星期供應全國的疫苗預計會大幅下降8成,白宮抗疫工作統籌Jeff Zients證實,相對這個星期,全國分發的490萬劑J&J疫苗,預計下星期只會有70萬劑。

聯邦衛生及福利部有不願意透露姓名的官員表示,J&J在這個星期向聯邦政府發送了大約150萬劑疫苗,但上星期就發送了1100萬劑,當局預計J&J的疫苗供應將會不穩定,但就表示J&J答應可以按計劃在5月底前,付運接近一億劑疫苗。

與此同時,北卡羅來納州和科羅拉多州這兩天都報告說,有人在打了J&J疫苗後出現不良反應,在北卡,超過2,300人接種了J&J疫苗,其中18人有不良反應,當中14人在現場接受治療,另外4人要送院,只有一人要留醫,北卡一度暫停J&J疫苗疫苗接種。

不過CDC周四晚和周五早上再次重申疫苗安全,所以當地已經恢復接種這種疫苗。

科羅拉多方面,在1700個接種疫苗的人當中,有13人有不良反應,包括頭暈和噁心,當中兩人要送院,衛生官員認為情況屬於可預期的副作用,呼籲民眾無需擔心。

