Pfizer申請把疫苗緊急使用許可擴大至12至15歲青少年

【KTSF 江良慧報導】

藥廠Pfizer周五向聯邦食品藥物管理局（FDA）申請把他們疫苗的緊急使用許可擴大包括12至15歲的青少年。

根據現時的緊急使用許可，Pfizer的疫苗只是適用於16歲或以上人士，而在上星期，Pfizer和BioNTech表示，他們的第三期臨床實驗顯示，疫苗在12至15歲人士身上100%安全和有效，不過他們上述的實驗結果尚未經過同行評審。

新型肺炎疫苗能否安全使用在兒童身上，對藥廠來說很重要，因為專家表示，要達致群體免疫，替兒童和青年年打疫苗是非常關鍵的一步，預計FDA需要幾個星期去決定是否批准疫苗也可以用於12至15歲少年身上。

另外，Pfizer也已經從上月開始測試疫苗在6個月至11歲兒童身上的效用，參加實驗的兒童，已經在3月接種了第一劑疫苗。

另一方面，拜登政府周五透露，J&J下星期供應全國的疫苗預計會大幅下降8成，白宮抗疫工作統籌Jeff Zients證實，相對這個星期，全國分發的490萬劑J&J疫苗，預計下星期只會有70萬劑。

聯邦衛生及福利部有不願意透露姓名的官員表示，J&J在這個星期向聯邦政府發送了大約150萬劑疫苗，但上星期就發送了1100萬劑，當局預計J&J的疫苗供應將會不穩定，但就表示J&J答應可以按計劃在5月底前，付運接近一億劑疫苗。

與此同時，北卡羅來納州和科羅拉多州這兩天都報告說，有人在打了J&J疫苗後出現不良反應，在北卡，超過2,300人接種了J&J疫苗，其中18人有不良反應，當中14人在現場接受治療，另外4人要送院，只有一人要留醫，北卡一度暫停J&J疫苗疫苗接種。

不過CDC周四晚和周五早上再次重申疫苗安全，所以當地已經恢復接種這種疫苗。

科羅拉多方面，在1700個接種疫苗的人當中，有13人有不良反應，包括頭暈和噁心，當中兩人要送院，衛生官員認為情況屬於可預期的副作用，呼籲民眾無需擔心。

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