拜登政府公佈新財年預算開支綱領 總額達1.52萬億

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府周五公佈2022新財政年度的聯邦預算開支綱領，預算總額達到1.52萬億元，當中列出施政的優先次序，呼籲增加教育、醫療健保和再生能源的經費開支，預料總統拜登在春天較後時間公佈預算草案的細節。

2022新財政年度的這份預算開支綱領文件，是為日後製訂聯邦預算開支法案的第一步，也顯示拜登政府施政的優先次序，預算綱領文件呼籲國會批准通過總額1.52萬億元新年度的聯邦預算開支。

不計去年推行的疫情緊急紓困措施，今次要求聯邦預算開支比本財政年度增加8.4%，即增加1,180億元。

這份預算綱領建議，非國防類別的撥款總開支比今年增加16%，大約等於GDP的3.3%，國防經費就建議增加1.7%。

白宮在預算綱領文件提到，要阻嚇中國，因此要優先進行國防科技研究，改善長程導彈能力，以及將核武系統現代化，也會更加重視傳染病和氣候變化帶來的威脅。

在醫療方面，建議成立一個新的部門機構，撥款65億元，專注研究癌症、糖尿病和老年痴呆症，其中CDC撥款比今年增加16億，達87億元，是近20年來最大的增幅。

此外也建議額外撥款39億元，處理類鴉片藥物危機。

移民政策方面，目標是要在今年解決12.5萬名難民，建議難民服務撥款43億元。

而最大筆的撥款是在教育方面，比今年大幅增加四成，尤其對低收入學校的撥款增加到365億元。

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