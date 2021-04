拜登政府公佈新財年預算開支綱領 總額達1.52萬億

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府周五公佈2022新財政年度的聯邦預算開支綱領,預算總額達到1.52萬億元,當中列出施政的優先次序,呼籲增加教育、醫療健保和再生能源的經費開支,預料總統拜登在春天較後時間公佈預算草案的細節。

2022新財政年度的這份預算開支綱領文件,是為日後製訂聯邦預算開支法案的第一步,也顯示拜登政府施政的優先次序,預算綱領文件呼籲國會批准通過總額1.52萬億元新年度的聯邦預算開支。

不計去年推行的疫情緊急紓困措施,今次要求聯邦預算開支比本財政年度增加8.4%,即增加1,180億元。

這份預算綱領建議,非國防類別的撥款總開支比今年增加16%,大約等於GDP的3.3%,國防經費就建議增加1.7%。

白宮在預算綱領文件提到,要阻嚇中國,因此要優先進行國防科技研究,改善長程導彈能力,以及將核武系統現代化,也會更加重視傳染病和氣候變化帶來的威脅。

在醫療方面,建議成立一個新的部門機構,撥款65億元,專注研究癌症、糖尿病和老年痴呆症,其中CDC撥款比今年增加16億,達87億元,是近20年來最大的增幅。

此外也建議額外撥款39億元,處理類鴉片藥物危機。

移民政策方面,目標是要在今年解決12.5萬名難民,建議難民服務撥款43億元。

而最大筆的撥款是在教育方面,比今年大幅增加四成,尤其對低收入學校的撥款增加到365億元。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。