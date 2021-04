法醫作供稱George Floyd之死與毒品無關

【KTSF 江良慧報導】

George Floyd警暴案審訊進入第十日,一名法醫病理學家周五作供,說導致Floyd死亡是警察,並非毒品。

Floyd警暴案,涉案的原任警察Derek Chauvin被控謀殺,審訊進入關鍵時刻。

控方繼續傳召證人,加固他們指控被告跪在Floyd頸上超過9分鐘是使用過度武力。

周五出庭作證的是兩名關鍵證人,證人包括一名前任驗屍官,和替Floyd驗屍、判定他的死是兇殺的法醫。

前任驗屍官Lindsey Thomas說:「沒有證據表示他當晚會死,除了與執法人員的互動。」

另外,控方律師Jerry Blackwell問為Floyd驗屍的法醫Andrew Baker,有沒有在他胃內發現類似藥丸或藥丸碎片,Baker說沒有。

Floyd的死亡證上提及其他影響情況,包括心臟病和芬太尼以及安非他命,不過周五作證的前任驗屍官就表示,Floyd是死於缺氧。

Thomas說:「是心肺同時停頓致死,因為當時執法人員的制服和壓迫。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。