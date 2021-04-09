舊金山再撥款千萬協助受疫情影響小商業

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德周五宣布增加1090萬新的撥款，用來幫助市內受疫情影響的小商業。

布里德周五來到舊金山日本城，宣布已簽署法案，提供援助金和貸款，對於受疫情影響的小商業提供直接的財務援助。

這次新增的1090萬援助金計劃，主要是幫助那些完全沒有得到聯邦資助，或是僅獲得極少資助，而且因為居家令被迫關閉6個月或以上的小商家，還有長期經營的商業，或是在高度需求社區營業的小商業。

布里德說：「像是理髮店、髮廊、夜生活場所和一些持續掙扎的地方，比如餐廳無法設置戶外用餐區，或是沒有支持和資源去設立完整送餐系統的。」

市府周五開始受理申請，必須在網上提交表格，網址：http://sf.gov/sf-relief-grants

約有超過1,400個合資格的小商業可以得到這筆錢，金額從5千到25,000元不等，視員工的人數而定，會在7月底前發放完畢。

布里德說：「與其花一整天來為小商業申請錢，我們不如盡快給他們支票，我們不會微觀管理他們怎麼花，我們知道他們有員工，有開銷，還需要償還房租，不管他們需要甚麼，我們會去支持他們。」

除了周五啟動的這筆無須償還的援助金，從5月開始，舊金山市還會推出額外的貸款計劃，其中「舊金山社區投資貸款計劃」將撥出730萬元，以近乎於零的利息，提供每個商家最高十萬元貸款。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。