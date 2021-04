舊金山再撥款千萬協助受疫情影響小商業

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德周五宣布增加1090萬新的撥款,用來幫助市內受疫情影響的小商業。

布里德周五來到舊金山日本城,宣布已簽署法案,提供援助金和貸款,對於受疫情影響的小商業提供直接的財務援助。

這次新增的1090萬援助金計劃,主要是幫助那些完全沒有得到聯邦資助,或是僅獲得極少資助,而且因為居家令被迫關閉6個月或以上的小商家,還有長期經營的商業,或是在高度需求社區營業的小商業。

布里德說:「像是理髮店、髮廊、夜生活場所和一些持續掙扎的地方,比如餐廳無法設置戶外用餐區,或是沒有支持和資源去設立完整送餐系統的。」

市府周五開始受理申請,必須在網上提交表格,網址:http://sf.gov/sf-relief-grants

約有超過1,400個合資格的小商業可以得到這筆錢,金額從5千到25,000元不等,視員工的人數而定,會在7月底前發放完畢。

布里德說:「與其花一整天來為小商業申請錢,我們不如盡快給他們支票,我們不會微觀管理他們怎麼花,我們知道他們有員工,有開銷,還需要償還房租,不管他們需要甚麼,我們會去支持他們。」

除了周五啟動的這筆無須償還的援助金,從5月開始,舊金山市還會推出額外的貸款計劃,其中「舊金山社區投資貸款計劃」將撥出730萬元,以近乎於零的利息,提供每個商家最高十萬元貸款。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。