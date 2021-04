加州下周Johnson & Johnson疫苗供貨將大減九成

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣周四開始讓16歲以上的居民預約接種新冠疫苗,和Alameda縣也開始在一些受疫情影響較大的社區,讓所有居民接種疫苗,但是加州下個星期將獲得的Johnson & Johnson疫苗數量將減少90%,這將如何影響灣區的疫苗接種工作。

疫苗供應受影響,主要是因為Johnson & Johnson在馬里蘭州巴爾的摩的生產過程出現問題,1,500萬劑疫苗不得使用。

加州上個星期獲得兩萬劑Johnson & Johnson新冠疫苗,下個星期只能獲得2,300劑。

Santa Clara縣衛生官員表示,該縣的疫苗接種工作將受到影響,預料將歷時一到兩個星期,但疫苗接種工作仍舊能夠延續,因為該縣也還有Pfizer-BioNTech和Moderna兩種疫苗。

一些縣將會減少第一劑疫苗的接種預約,轉而優先處理等待接種第二劑疫苗的民眾。

醫學人士表示,其他兩間公司按期交貨,而美國政府訂購的疫苗,也比所需要的來得多,所以全國計劃在5月進一步加快的疫苗接種工作,預料將不會受到太大的影響。

