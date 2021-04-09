亞裔仇視攻擊事件頻發 社區組織推免費防身術課程（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

亞裔遭仇視和攻擊的事件頻發，不少民眾紛紛關注，該如何自保和防身，有社區組織就發起免費的防身術課程，也有武術專家示範遭遇攻擊時該如何應對。

隨著亞裔社區近期展開全國性的怒吼，愈來愈多人也在思考自己可以做點甚麼？灣區的華星舞蹈團和禪龍功夫學院於是合作，從4月1日起推出公益防身術課程。

華星舞蹈團藝術總監何曉佩說：「除了去遊行，讓我們的聲音被聽到，讓我們的視眾，讓大家知道，我們亞裔不是好惹的，那同時呢，我覺得更重要的一點，我們怎麼保護自己。」

消息一曝光，就有800多人加入活動的微信群，於是禪龍功夫學院每周日開辦免費自衛術教學，在停車場上課，每次有上百人參與。

授課的龍師父分享最基本的防身之道。

禪龍功夫學院于龍振（龍師父）說：「最好的辦法就是逃跑，如果說在沒有辦法的情況下，然後盡量的要保護好自己的頭，頭部以及一些比較容易受傷害的部分，千萬不可以背對著你的對手，這樣的話你根本就不知道對方在攻打你甚麼部位，你同時要保持清醒和冷靜，然後看清對方的動作進行還擊。」

至於還擊又該怎麼做呢？龍師父以紐約一名亞裔男子在地鐵遭非洲裔男子痛毆，以及勒頸的案例，和蕭理師父一起做示範，首先，在一開始遭受攻擊時，龍師父說：「需要站一個站立姿勢，前後腳分開，雙手抱頭的姿勢，然後頭下勾，然後眼睛還需要看到前方，因為這樣我要看對方在甚麼地方，然後當他在我頭部擊打的時候，我要借力要保護頭部，然後同時對其襠部進行還擊。」

由於人的眼部、頸部和襠部是脆弱部位，即使面對人高馬大的攻擊者，該動作可以降低對方攻擊能力，從而有逃跑的機會。

其次，在地鐵事件中，男子遭人從背後攻擊並鎖喉，是他倒地的關鍵，這種情況下要掌握還擊的時機。

龍師父說：「背後鎖喉，這時候他的下巴一直是仰著的，很容易造成大腦缺氧，很快就會暈倒，然後而且他的雙手還在抓住那個鐵把，就更容易被別人把他掐暈，這時候我們應該做得好的辦法，就是把下巴勾下來，盡快地把下巴勾下來，在他沒有完成鎖喉的動作的時候，然後左手雞爪狀擊打其面部，這樣的話可以造成一個聲東擊西的動作，其實我們下一個動作是抓住以後身體往後移，對其襠部進行還擊，這樣的話他應該已經鬆手，如果還沒有鬆手的話，這手抬開，碰，可以對其胸部或者胃部進行打擊，心口部位，然後這個時候就可以逃離現場。」

龍師父目前有視頻教學、親身授課以及線上的教學，讓無法親自上課的人士學習，目前週日的親身授課還有名額。

華星舞蹈團 袁美玲>說：「這個課是不收費的，都是作為公益課給大家，提供一種防範的技巧，其實也是為了整體社會能，自己保護好自己。」

有興趣的民眾，需要透過微信加入群組，搜尋龍師父的微信號：Y9256888888。

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