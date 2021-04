【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)市長布里德早前宣佈的反街頭暴力小組,已擴展至華埠等多亞裔聚居的社區街道,小組周四就去到訪谷區和Portola區。

一些警員、市府員工,以及社區青年中心的成員和義工,周四去到Portola區的San Bruno街,以及訪谷區的Leland街進行外展工作,向當地街坊和商戶打招呼,以及提供受害者資源服務,希望面對罪案的居民知道如何尋求援助。

社區青年中心代表說:「如果他們需要服務,留下聯絡電話,可能他們並不清楚市府,有甚麼資源可以幫助他們,我們希望做到一個橋樑的效果。」

反街頭暴力小組的任務主要是在發生多宗槍擊案地區巡邏,減少和防止罪案,現在擴展至多亞裔聚居的社區,他們打算之後可能每星期兩至三次巡邏。

