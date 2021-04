拜登頒令成立委員會研究如何改革最高法院

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登周五簽署行政命令,下令成立一個由兩黨組成的委員會,去研究如何改革聯邦最高法院,當中包括是否可以增加最高法院大法官的人數。

白宮官員強調,這委員會成員由兩黨議員組成,代表各方面的政治立場,目的是要研究如何改革聯邦最高法院所有正反雙方的爭論和意見。

單在特朗普任期內,他已經提名3名大法官進入最高法院,令到現時保守派大法官人數成為6比3的大多數。

共和黨人強烈反對增加大法官人數,但許多民主黨人和進步派活躍份子就認為,應該考慮所有選項來抗衡一個保守派佔多數的最高法院,因為最高法院在醫療健保、墮胎和民權方面的裁決影響深遠。

在過去152年來,最高法院大法官人數仍舊保持在9人,但國會有權改變大法官人數,以前也試過幾次作出更改。

此外一些活躍團體和民主黨人也曾經提議,大法官的任期不應該終身制,而應該對任期設限,這點可能牽涉修改憲法。

