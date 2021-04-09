日本政府或將決定將福島核廢水排入大海

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日本政府初步決定，會將福島第一核電廠的核廢水稀釋後再排出大海，目標是兩年後開始排放。國內漁業界早已表明反對，預料亦會引起國際迴響；中國率先要求日方與周邊國家協商再作決定。

福島核事故至今十年，為了冷卻反應堆注入的水，已裝滿福島第一核電廠內1061個儲水槽，預計明年就會全部注滿，這些污水經淨化後，仍含有放射性物質「氚」，如何處理約140萬噸核廢水？

日本當局討論多時，最新的政府委員會報告認為，將核廢水內的氚濃度稀釋至國家標準的四十分之一，相當於世衛飲用水標準約七分之一，再排出福島對開的太平洋，是可行的處理方法。菅義偉政府會在下周二內閣會議中作決定，目標是兩年後開始排放，配合核電廠廢爐工程進度，最長可能要用接近30年，到2051年才排出所有廢水。

面對國內漁業界不滿，菅義偉日前與業界領袖開會，對方仍然強烈反對，認為會損害當地漁民形象。當局會與地方政府一同監察海水中的氚濃度，同時會支援漁民，包括宣傳地方特產、吸引遊客。管理福島核電廠的東京電力亦會賠償予漁業界，同時又會與國際原子能機構合作，在國內外公開透明、客觀的資訊。

中方周五促請日本秉持負責任態度，深入評估方案可能帶來的影響及時公開信息，在與周邊國家充分協商的基礎上慎重決定，又指福島核事故洩漏放射性物質已深遠影響海洋食品安全等。日本政府去年亦曾討論有意將核廢水排入大海，引來迴響，環保組織即時反對，鄰國南韓嚴重關注，聯合國促請日方不要倉卒行事。

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