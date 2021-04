日本政府或將決定將福島核廢水排入大海

【有線新聞】

日本政府初步決定,會將福島第一核電廠的核廢水稀釋後再排出大海,目標是兩年後開始排放。國內漁業界早已表明反對,預料亦會引起國際迴響;中國率先要求日方與周邊國家協商再作決定。

福島核事故至今十年,為了冷卻反應堆注入的水,已裝滿福島第一核電廠內1061個儲水槽,預計明年就會全部注滿,這些污水經淨化後,仍含有放射性物質「氚」,如何處理約140萬噸核廢水?

日本當局討論多時,最新的政府委員會報告認為,將核廢水內的氚濃度稀釋至國家標準的四十分之一,相當於世衛飲用水標準約七分之一,再排出福島對開的太平洋,是可行的處理方法。菅義偉政府會在下周二內閣會議中作決定,目標是兩年後開始排放,配合核電廠廢爐工程進度,最長可能要用接近30年,到2051年才排出所有廢水。

面對國內漁業界不滿,菅義偉日前與業界領袖開會,對方仍然強烈反對,認為會損害當地漁民形象。當局會與地方政府一同監察海水中的氚濃度,同時會支援漁民,包括宣傳地方特產、吸引遊客。管理福島核電廠的東京電力亦會賠償予漁業界,同時又會與國際原子能機構合作,在國內外公開透明、客觀的資訊。

中方周五促請日本秉持負責任態度,深入評估方案可能帶來的影響及時公開信息,在與周邊國家充分協商的基礎上慎重決定,又指福島核事故洩漏放射性物質已深遠影響海洋食品安全等。日本政府去年亦曾討論有意將核廢水排入大海,引來迴響,環保組織即時反對,鄰國南韓嚴重關注,聯合國促請日方不要倉卒行事。

