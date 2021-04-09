視頻顯示打傷華裔婆婆白人男子 事發前曾被人打（視頻）

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上月中一名白人男子在舊金山Market街打傷華裔謝肖珍婆婆，以及一名80多歲的越南裔長者，代表疑犯Steven Jenkins的舊金山公辯律師周四公佈新的監控錄像，並指出疑犯Jenkins事發之前本身也被另外4個人無端打傷，導致他意識不清。

根據7分鐘的錄影，被告Steve Jenkins是流浪漢，3月17日上午，他在舊金山聯合國廣場遭到多個不明人士的無端攻擊，在最初遭到3人攻擊後，另一名身份不明的男子跟隨Jenkins，並在他走開時多次襲擊他，其中一次襲擊持續了3分鐘，他一共被打45次。

公辯律師說，當Jenkins離開時臉上流血，已經意識不清，並可能受到了腦震盪。

當第4名襲擊者持續跟蹤他，碰到了在Market街夾7街擺攤位的謝肖珍，Jenkins就朝謝肖珍臉部揮拳。

公辯律師說，Jenkins是一名39歲的無家可歸人士，有精神方面問題，他之前也沒有攻擊人的紀錄，他一生都在街頭掙扎，在很大程度上被社會所忽視，即使他在繁忙的聯合國廣場，在光天化日之下遭到襲擊，並被打40多次，也沒有人來幫助他，在3月17日上午，謝肖珍及Jenkins，還有之前一位被打的亞裔都是受害人。

值得一提的是，事發後，許多人都稱謝肖珍用棍子打Jenkins，是女中豪傑，不過謝肖珍一再否認，從錄像影片看到謝肖珍只打Jenkins的腿三下。

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