視頻顯示打傷華裔婆婆白人男子 事發前曾被人打（視頻）

上月中一名白人男子在舊金山Market街打傷華裔謝肖珍婆婆,以及一名80多歲的越南裔長者,代表疑犯Steven Jenkins的舊金山公辯律師周四公佈新的監控錄像,並指出疑犯Jenkins事發之前本身也被另外4個人無端打傷,導致他意識不清。

根據7分鐘的錄影,被告Steve Jenkins是流浪漢,3月17日上午,他在舊金山聯合國廣場遭到多個不明人士的無端攻擊,在最初遭到3人攻擊後,另一名身份不明的男子跟隨Jenkins,並在他走開時多次襲擊他,其中一次襲擊持續了3分鐘,他一共被打45次。

公辯律師說,當Jenkins離開時臉上流血,已經意識不清,並可能受到了腦震盪。

當第4名襲擊者持續跟蹤他,碰到了在Market街夾7街擺攤位的謝肖珍,Jenkins就朝謝肖珍臉部揮拳。

公辯律師說,Jenkins是一名39歲的無家可歸人士,有精神方面問題,他之前也沒有攻擊人的紀錄,他一生都在街頭掙扎,在很大程度上被社會所忽視,即使他在繁忙的聯合國廣場,在光天化日之下遭到襲擊,並被打40多次,也沒有人來幫助他,在3月17日上午,謝肖珍及Jenkins,還有之前一位被打的亞裔都是受害人。

值得一提的是,事發後,許多人都稱謝肖珍用棍子打Jenkins,是女中豪傑,不過謝肖珍一再否認,從錄像影片看到謝肖珍只打Jenkins的腿三下。

