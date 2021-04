Richmond市華裔經營手機店有顧客襲擊店員（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Richmond市一間華裔經營的手機店,星期一有顧客襲擊店員,過程被閉路電視拍攝下來,遇襲的事主講述案發過程。

案發地點是Richmond市位於Macdonald Avenue 2200號地段的手機店,案發時間是星期一下午1點左右,化名Ken的事主表示,自己是店員,他不願意上鏡頭,接受本台電話訪問時講到事發經過。

Ken說:「非洲裔的顧客進來買東西,他想做電話開台,因為他的電話是報失了的電話,我不能開台,所以與我有語言上的爭執,我對他說,不是我不想做,而是我不能做什麼,然後我說我有權拒絕提供服務。」

Ken表示,這名顧客於是用粗口罵他和向他扔東西,擊中Ken的頭。

Ken說:「然後他向我扔東西,廣告牌透明膠板,碰到我的頭,碎片傷了我的手。」

Ken隨即拿起物件自衛,趕走這名顧客。

Ken說:「他用致命武器攻擊我,我當然要自衛,片段中你見到他走到時候,我沒有攻擊他,我只想趕他走。」

Ken事後報警,兩名警員約十分鐘後到達現場落案。

Ken說:「相信本地警方和市政府縱容這些事情發生,因為他們不做任何事情,這是可致命武器,他用可致命武器襲擊我,我報警之後,警察做不到任何事情,捉不到任何人。」

本台聯繫到Richmond市警方案發當天當值的警長,他表示,警員為受害人落案之後,有巡視附近一帶,找不到疑犯,警方表示將案件列為攻擊他人案件處理,沒有種族仇視成分,警方正在調查案件。

