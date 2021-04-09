Richmond市華裔經營手機店有顧客襲擊店員（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

東灣Richmond市一間華裔經營的手機店，星期一有顧客襲擊店員，過程被閉路電視拍攝下來，遇襲的事主講述案發過程。

案發地點是Richmond市位於Macdonald Avenue 2200號地段的手機店，案發時間是星期一下午1點左右，化名Ken的事主表示，自己是店員，他不願意上鏡頭，接受本台電話訪問時講到事發經過。

Ken說：「非洲裔的顧客進來買東西，他想做電話開台，因為他的電話是報失了的電話，我不能開台，所以與我有語言上的爭執，我對他說，不是我不想做，而是我不能做什麼，然後我說我有權拒絕提供服務。」

Ken表示，這名顧客於是用粗口罵他和向他扔東西，擊中Ken的頭。

Ken說：「然後他向我扔東西，廣告牌透明膠板，碰到我的頭，碎片傷了我的手。」

Ken隨即拿起物件自衛，趕走這名顧客。

Ken說：「他用致命武器攻擊我，我當然要自衛，片段中你見到他走到時候，我沒有攻擊他，我只想趕他走。」

Ken事後報警，兩名警員約十分鐘後到達現場落案。

Ken說：「相信本地警方和市政府縱容這些事情發生，因為他們不做任何事情，這是可致命武器，他用可致命武器襲擊我，我報警之後，警察做不到任何事情，捉不到任何人。」

本台聯繫到Richmond市警方案發當天當值的警長，他表示，警員為受害人落案之後，有巡視附近一帶，找不到疑犯，警方表示將案件列為攻擊他人案件處理，沒有種族仇視成分，警方正在調查案件。

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